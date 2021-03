Ethan, le chien retrouvé affamé sur un parking a été adopté par la famille qui l'a sauvé

Près d’un mois et demi après son sauvetage, et alors que sa situation semblait désespérée à ce moment-là, Ethan a commencé sa toute nouvelle vie cette semaine. Le chien miraculé a, en effet, été adopté.

Depuis sa découverte sur le parking de la Kentucky Humane Society fin janvier, de très nombreux internautes suivaient l’évolution d’Ethan. Le canidé avait été abandonné dans un état de santé plus que préoccupant.

L’animal était extrêmement maigre et faible. Sa température corporelle était si basse que les vétérinaires n’avaient pas réussi à la prendre. Toutefois, grâce aux efforts de ces derniers et des bénévoles de l’association, Ethan a pu reprendre du poids, se remettre à marcher et recouvrer la santé.

La semaine dernière, il atteignait son objectif de poids et recevait la visite de la famille qui l’avait trouvé sur le parking et alerté l’équipe de la Kentucky Humane Society.

7 jours plus tard, une autre grande nouvelle a été annoncée par l’organisation : le chien a été adopté, comme le rapporte WDRB.

Le directeur de l’association a décidé de le garder

Jeff Callaway, directeur du refuge, l’avait accueilli chez lui avec sa famille, mais il était question qu’ils n’en prennent soin qu’à titre provisoire. Le temps pour l’association de lui trouver un nouveau foyer. Les Callaway ont cependant décidé de le garder définitivement.

« Il y avait une connexion » entre Ethan et eux, raconte le responsable de la KHS. « Je pensais que ce chien allait jouer un rôle dans ma vie », poursuit-il, expliquant sa noble décision.

De son côté, Emily Bewley, vétérinaire ayant pris part à son sauvetage, s’est dite touchée par cette incroyable aventure : « Il y a tant de choses négatives qui nous entourent en ce moment, et cela a été une histoire merveilleuse et charmante ».

Une petite fête a été organisée pour l’occasion :

Le moment où Ethan a quitté le refuge avec sa nouvelle famille a été tout aussi émouvant, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous :