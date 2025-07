Près d’un ruisseau, elle lutte pour élever ses 12 chiots avant de croiser la bonne personne

Cette maman est une héroïne. Sans doute abandonnée, elle s’est retrouvée seule, et gestante dans la nature. Elle a donné naissance à ses 12 chiots en totale autonomie et les a élevés durant plusieurs jours. Une bénévole a eu vent de son cas, et lui a ouvert les portes d’une autre vie.

C’est Sarah Kodad, sauveteuse de chiens dans le Tennessee (États-Unis), qui a entendu parler de cette chienne livrée à elle-même avec son importante portée, expliquaient nos confrères de The Dodo. L’Américaine se disait « triste et en colère qu’un autre chien soit largué d’une telle manière dans la nature ».

Sarah Kodad / Facebook

Un douloureux sauvetage

Sarah a réussi à localiser la chienne dans cet environnement compliqué d’accès. L’animal et ses petits avaient élu domicile près d’un ruisseau, profitant certainement de l’eau à disposition. La maman chienne se débrouillait tant bien que mal pour garder des forces et avoir suffisamment de lait pour sa progéniture.

Sarah Kodad / Facebook

La jeune femme a eu la triste surprise de constater qu’un des 12 chiots était décédé, malgré les bons soins prodigués par la maman. Sans tarder, toute la famille a pris place à bord du véhicule de la sauveteuse. La chienne comme ses petits étaient épuisés, mais soulagés d’être arrivés en lieu sûr. Dans le même temps, l’association Rubies and Rogues a été contactée, pour une aide à la prise en charge.

Un foyer d’accueil pour la petite tribu

La courageuse maman et ses petits ont été placés aussi vite que possible dans une famille d’accueil. La chienne a pu être soulagée d’un peu de ses responsabilités et a pu trouver du répit dans un environnement calme et apaisant. Ses 11 chiots se sont épanouis pleinement auprès d’une bénévole particulièrement impliquée.

Sarah Kodad / Facebook

« Plus de lutte pour survivre »

La prochaine étape pour la chienne sera la stérilisation, qui lui évitera, selon Sarah, de « subir » une autre grossesse. Si la situation de la famille nombreuse a évolué positivement, la colère de la sauveteuse reste intacte concernant le très probable abandon de la chienne en pleine nature, alors qu’elle était gestante. « Ce sont des compagnons si loyaux, expliquait-elle, qui donnent tout pour leurs humains ou leurs familles ». Ils ne méritent donc pas un tel traitement, qui les expose à un grave danger, et entraîne des situations dramatiques, comme en témoigne le décès du pauvre chiot de quelques jours.

Sarah Kodad / Facebook