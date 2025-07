Prête à tout pour le sauver, une policière sort un chien des flammes et part elle-même à l’hôpital

A Fort Lauderdale, dans l’Etat de la Floride (Etats-Unis), une policière a risqué sa vie pour sauver celle d’un chien pris au piège dans une maison en proie aux flammes. La jeune femme, dont l’identité n’a pas été révélée, a dû être transportée à l’hôpital après son intervention héroïque, rapportait NBC Miami le mardi 15 juillet.

Un feu s’était déclaré dans le logement en question, situé dans le nord-ouest de la ville, aux alentours de 9h20 hier matin. Peu après, pompiers (Fort Lauderdale Fire Rescue) et forces de l’ordre (Fort Lauderdale Police Department) locaux sont arrivés sur les lieux.

Alors qu’une épaisse fumée émanait du bâtiment, les secours ont été informés qu’un chien se trouvait toujours à l’intérieur. Une policière a décidé d’y entrer, malgré le danger, pour chercher l’animal et le sauver. Elle y est parvenue, puis a confié le quadrupède à l’un des soldats du feu.



Fort Lauderdale Fire Rescue / X

Ce faisant, elle a inhalé de la fumée et a dû être emmenée aux urgences pour un examen de précaution. Entretemps, l’incendie a été maîtrisé et le chien mis en sécurité.

D’après WPLG Local 10, le feu s’était déclaré dans la cuisine. 2 adolescents, frère et sœur, se trouvaient dans l’habitation à ce moment-là. Le garçon aurait involontairement déclenché l’incendie en essayant de se préparer à manger, selon sa mère qui n’était pas sur place. « Je suppose qu'il allait cuisiner quelque chose et dès qu'il a allumé la cuisinière, elle a pris feu », a-t-elle effectivement déclaré.

Fort Lauderdale Fire Rescue on the scene of a fire in an apartment building long the 700 block of NW 12th Terrace. FLPD and FLFR arrived to find smoke showing from a unit and a report of a dog still inside. pic.twitter.com/vljdQLrrec

