Poussés par la faim, 2 Malinois cachectiques tentent de fuir et sont remarqués par des riverains qui alertent les secours

Grâce aux efforts conjoints de la Société Protectrice des Animaux Autonome de Maine-et-Loire, d’Action Protection Animale et de la gendarmerie, 2 chiens squelettiques et désespérés peuvent désormais renouer avec l’espoir. Le chemin vers la guérison est encore long pour ces Malinois, mais ils s’y sont bel et bien engagés.

Le refuge S.P.A.A. d’Angers (49), partenaire de l’association Action Protection Animale, compte depuis peu 2 nouveaux pensionnaires miraculés. Il s’agit de Thalia et Chipo, Bergers Belges Malinois ayant connu la faim, la négligence et la peur jusqu’à leur sauvetage par l’équipe d’APA. Ils se remettent tout doucement de leurs traumatismes.

« Thalia et Chipo ne doivent leur salut qu’à leur instinct de survie », indique APA sur son site. Ces 2 chiens étaient détenus dans des conditions déplorables dans un logement du Maine-et-Loire, et la privation de nourriture les avait amenés à tenter une fugue. C’est là que tout a changé pour le malheureux duo canin.

Des voisins les ont repérés et ont prévenu les secours. Informée de la situation, Action Protection Animale a dépêché des enquêtrices sur les lieux. Accompagnées de gendarmes, elles ont procédé à la saisie des 2 Malinois, qui étaient dans un état extrême de saleté et de maigreur. « Ils ne pèsent plus que 16kg, eux qui devraient en faire au moins 30 », précise l’association.



Action Protection Animale

Ces chiens, qui étaient totalement laissés pour compte jusque-là, recevaient enfin de l’attention et de l’aide. « Il leur suffira de quelques minutes pour exprimer leur joie et leur reconnaissance envers leurs sauveurs », relate APA, qui a déposé une plainte.

« A nous de leur montrer que le meilleur est à venir »

Comme expliqué plus haut, Thalia et Chipo ont été confiés à la S.P.A.A. d’Angers dans la foulée de l’intervention d’Action Protection Animale et des gendarmes. Ils sont entre de bonnes mains, bénéficiant de tout le soin dont ils ont besoin afin de surmonter cette épreuve et se préparer pour un nouveau départ.

Action Protection Animale

« Notre souhait le plus cher est qu'ils trouvent un foyer responsable, où ils pourront enfin être aimés et respectés. A nous de leur montrer que tous les humains ne sont pas des monstres et que le meilleur est à venir », conclut APA.