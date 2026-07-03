Les larmes de votre chien signifient qu'il pleure de tristesse : mythe ou réalité ?

Les chiens pleurent-ils comme les humains lorsqu'ils sont tristes ? Si leurs yeux peuvent effectivement se remplir de larmes, cela ne signifie pas qu'ils expriment leurs émotions de la même façon que nous. Derrière ce mythe se cache en fait une réalité bien plus biologique et quelques idées reçues à déconstruire. On vous dit tout !

Comme nous, nos amis les chiens ressentent toute une palette d'émotions, de la joie à la tristesse. Des études montrent même que certaines de ces émotions activent des zones du cerveau similaires aux nôtres. Mais alors, s'ils peuvent être tristes, nos fidèles compagnons pleurent-ils vraiment de chagrin ?

Non, un chien qui a les yeux pleins de larmes ne pleure pas de tristesse

Contrairement à une idée très répandue, un chien dont les yeux sont remplis de larmes ne pleure pas forcément de tristesse. Cette interprétation vient souvent de notre tendance à l’anthropomorphisme, en d'autres termes de notre habitude à projeter nos propres émotions sur les animaux. Si nos compagnons à 4 pattes ressentent bien des émotions comme la joie, la peur ou le chagrin, ils ne les expriment pas nécessairement de la même manière que les humains. D’ailleurs, aucune étude n’a encore confirmé que les larmes pourraient traduire une détresse émotionnelle chez nos toutous.

Bien entendu, cela ne signifie pas que les chiens sont incapables d’être tristes : leur cerveau présente même des similitudes avec celui des humains, et les recherches en neurosciences montrent qu’ils peuvent ressentir une véritable douleur émotionnelle.

Dès lors, leur tristesse se manifeste plutôt par des changements de comportement comme une recherche accrue de contact, une perte d’appétit, de l’isolement, de la fatigue, des gémissements ou une perte d’intérêt pour les activités habituelles. Après la perte d’un compagnon ou un changement brutal dans leur environnement, certains chiens peuvent même développer un état proche de la dépression. Ainsi, un chien peut être triste, mais il communique son mal-être autrement que par des larmes.

Pourquoi les chiens ont-ils parfois les yeux qui pleurent ?

Chez le chien, les larmes sont principalement des larmes réflexes destinées à protéger l’œil, à l’hydrater et à éliminer les poussières ou les corps étrangers. Lorsqu'elles s'écoulent de façon excessive, on parle d'épiphora, un larmoiement qui résulte le plus souvent d'un problème oculaire ou d'une irritation.

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Plusieurs causes peuvent expliquer ce phénomène. Une allergie à la poussière, aux pollens, à la fumée ou à certains aliments peut par exemple provoquer un écoulement lacrymal. Les infections, comme une conjonctivite, ou une obstruction des canaux lacrymaux — ces petits conduits qui évacuent normalement les larmes vers les fosses nasales — sont également fréquentes. Un simple grain de poussière, un cil ou un épillet coincé dans l’œil peut aussi être responsable du larmoiement. Dans certains cas, une blessure plus importante, comme une éraflure de la cornée, entraîne des signes associés tels que des frottements répétés, un clignement excessif ou une inflammation.

Si les yeux de votre chien coulent de façon persistante, qu'ils présentent une rougeur ou que votre toutou a un changement de comportement, une consultation vétérinaire est nécessaire afin d’identifier la cause et d’éviter des complications comme un ulcère de la cornée ou une autre affection oculaire.

L’info Woopets - Comment prendre soin des yeux de votre chien ?

Les yeux de votre meilleur ami poilu nécessitent un entretien régulier, d’autant que certaines races de chien sont plus sujettes aux larmoiements. Heureusement, quelques gestes simples permettent de limiter les irritations et de préserver leur santé.

Pour prendre soin des yeux de votre toutou :