Pourquoi votre chien tourne-t-il en rond avant de se coucher ?

Nos fidèles compagnons ont des comportements mystérieux, qui peuvent nous intriguer. L’un des plus courants ? Tourner sur eux-mêmes avant de se coucher. Si vous avez déjà observé ce rituel chez votre chien, voici les explications de notre rédaction.

Un héritage génétique

Tourner sur lui-même avant de se coucher est une habitude cocasse, qui suscite de nombreuses questions. Faisons un petit tour dans le passé…

Cet instinct naturel serait hérité de ses ancêtres, les loups. Dans la nature, dormir rendait ces animaux sauvages particulièrement vulnérables. Tourner en rond avant de s’allonger leur permettait de détecter le vent, les odeurs et de se positionner de manière à réagir rapidement face à l’attaque d’un prédateur pendant leur sommeil.

Celui que l’on considère aujourd’hui comme étant le « meilleur ami de l’Homme » aurait donc conservé ce rituel instinctif pour protéger son territoire et assurer sa sécurité. Ses ancêtres évoluaient dans un milieu hostile, où les insectes, les serpents et autres animaux dangereux les menaçaient.

Tourner sur lui-même, c’est s’assurer qu’aucune menace ne le guette !

Un comportement pour réguler la température

De même, ses ancêtres vivant à l’état sauvage tournaient en rond avant de s’allonger pour adapter la température de leur couchage en fonction de leurs besoins.

Dans les régions chaudes, les loups orientaient leur truffe face au vent et creusaient la terre pour se rafraîchir. Dans les contrées froides, ils tournaient pour se réchauffer et se roulaient ensuite en boule pour maintenir leur chaleur corporelle. Ils se positionnaient dos au vent afin de lutter contre les basses températures.

Nos amis les chiens ont conservé ce rituel de protection pour se sentir à l’aise, même si la menace environnementale n’est plus la même.

Une recherche de confort

Outre l’instinct de survie et la thermorégulation, tourner sur soi-même permettait d’aplanir la surface et d’écarter les éléments gênants (épines, branches, insectes…) pour rendre le sol plus confortable.

Aujourd’hui, votre toutou et ses congénères ont gardé ce besoin naturel de confort dans leurs gènes. Il n’est pas rare d’observer un chien tourner ou gratter son panier pour le rendre plus agréable avant de s’y installer.

Et si votre chien gratte son panier ?

Le sommeil est sacré pour les représentants de la gent canine. En plus de tourner en rond avant de s’installer dans leur petit nid douillet, les chiens peuvent le gratter ou le piétiner. Comme expliqué précédemment, il peut s’agir d’une recherche de confort… mais pas que !

En effet, cette activité permet d’imprégner la zone de leur odeur et de renforcer leur sensation de sécurité. Les autres chiens sont ainsi prévenus : ce panier est déjà occupé ! De même, il n’est pas rare de voir des toutous adopter ce comportement après que leur précieux couchage a été lavé. À la suite d’un lavage, il est fréquent qu’ils le grattent pour y retrouver leur odeur familière.

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Le conseil de Woopets : que faire si votre chien tourne sur lui-même de façon répétitive ?

Tourner quelques secondes avant de se coucher n’a rien d’anormal. En revanche, une pratique obsessionnelle en dehors du temps de repos peut révéler un trouble comportemental (anxiété, ennui…) ou neurologique.

Si ce comportement persiste malgré les diverses stimulations quotidiennes, comme les jeux, les promenades et la mastication, nous vous invitons à consulter votre vétérinaire sans plus attendre. Il pourra évaluer la situation et l’état général de votre fidèle compagnon afin de proposer la solution la plus adaptée à son bien-être et sa santé.