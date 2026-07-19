Pourquoi votre chien se cache-t-il ou vous fuit-il pour faire ses besoins ?

Votre chien file se cacher ou s’éloigne de vous au moment de faire ses besoins ? Ce comportement peut surprendre, mais il a souvent une bonne explication. Entre vulnérabilité physiologique, besoin de se sentir en sécurité et expériences passées parfois mal vécues, votre compagnon à 4 pattes cherche avant tout à se protéger. On vous en dit plus dans cet article.

De nombreux propriétaires de chiens ont déjà vu cette scène : leur boule de poils file derrière un buisson, se cache au fond du jardin ou attend le bon moment pour faire ses besoins quand personne ne regarde. Mais pourquoi donc agit-il de cette manière ? Se sent-il coupable de faire une bêtise ? A-t-il honte ? La réponse est en réalité ailleurs car les chiens ne ressentent pas la culpabilité comme les humains. Bien souvent, derrière ce comportement se cache plutôt un besoin de sécurité.

Faire ses besoins : un moment de vulnérabilité

Faire ses besoins n’est pas un moment anodin pour un chien. En effet, c’est un instant où il est particulièrement vulnérable. Pendant qu’il défèque par exemple, son attention est moins disponible pour surveiller ce qui l’entoure. C’est pourquoi certains chiens préfèrent choisir un endroit calme, comme derrière une haie, dans des herbes hautes ou dans un coin tranquille du jardin.

Ce comportement ne signifie pas qu’ils veulent fuir leur humain ou être seuls : ils recherchent simplement un espace rassurant, à l’écart du bruit, des passages ou des autres animaux. Même un chien très attaché à son propriétaire peut donc préférer un petit coin discret pour ce moment de vulnérabilité.

Un mauvais souvenir…

Parfois, ce besoin de s’isoler trouve son origine dans l’éducation à la propreté. Un chiot qui a été grondé après avoir fait ses besoins dans la maison peut développer un mauvais conditionnement. Sous l’effet d’un renforcement négatif — ou plus précisément de l'association entre la présence de son propriétaire et une expérience désagréable — il n’apprend pas forcément « je dois faire mes besoins dehors », mais plutôt « faire mes besoins devant un humain peut avoir des conséquences désagréables ». Il peut alors chercher à attendre que personne ne regarde, se cacher ou se dépêcher de finir lorsqu’il est seul. Certains chiens vont même retenir leurs besoins en présence de leur propriétaire.

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Enfin, ce comportement peut aussi avoir une explication beaucoup plus simple : certains chiens aiment simplement leurs petits coins tranquilles, avec une odeur ou un type de sol qu’ils préfèrent, ou ont besoin de calme pour se concentrer.

Dans la grande majorité des cas, il n’y a pas de raison de s’inquiéter. En revanche, un changement soudain de comportement mérite d’être surveillé, surtout s’il s’accompagne de difficultés à uriner ou déféquer, de signes de douleur, de constipation, de diarrhée ou d’un changement marqué dans ses habitudes. Dans ce cas, n’hésitez pas à consulter un vétérinaire !

L’info Woopets - Comment aider un chien qui se cache pour faire ses besoins ?

Pour aider votre fidèle compagnon à se sentir en sécurité, quelques gestes simples peuvent changer beaucoup de choses :