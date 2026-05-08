Pourquoi votre chien s'étire-t-il quand vous rentrez ?

Après avoir accompli votre journée de travail, vous êtes heureux de rentrer à la maison et de retrouver votre fidèle compagnon à 4 pattes. À votre retour, vous remarquez souvent qu’il s’étire. S’agit-il d’un simple étirement après une longue sieste ou d’une salutation ? Notre rédaction vous explique pour vous aider à y voir plus clair et comprendre votre chien.

Quand vous franchissez la porte de votre petit nid douillet après une longue absence, votre chien s’étire longuement devant vous. Il adopte une posture détendue, des oreilles relâchées et remue parfois la queue doucement.

Contrairement à l’étirement classique après le sommeil, ce comportement intervient dans un contexte précis : votre retour ou une interaction sociale. Autrement dit, il sert à communiquer. Il peut être comparé à un sourire ou à un signe de la main chez l’humain.

Un signe positif

À travers ce geste, votre toutou exprime le bonheur de vous revoir, mais aussi un état émotionnel positif et apaisé. Ce comportement est d’autant plus intéressant qu’il est souvent réservé aux personnes de confiance. En effet, s’étirer ainsi expose le corps du chien et le place dans une position vulnérable. Il ne le fait donc que s’il se sent en sécurité !

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Au-delà de la joie, cet étirement joue un rôle essentiel dans la communication canine, car il signale l’absence d’agressivité. Chez les représentants de la gent canine, de nombreux gestes corporels servent à éviter les conflits (signaux d’apaisement), comme cet étirement.

Une étude publiée en 2023 dans la revue Animal Cognition* montre que certains comportements canins peuvent fonctionner comme des signaux d’apaisement visant à réduire les tensions sociales. Même si cette recherche ne porte pas uniquement sur l’étirement de salutation, elle confirme que nos amis à 4 pattes utilisent leur corps pour indiquer qu’ils n’ont aucune intention hostile.

Une relation de confiance

Observer un étirement à votre retour est une bonne nouvelle ! Cela signifie que votre chien se sent en sécurité à vos côtés ; qu’il est détendu ; et que vous partagez une relation basée sur la confiance, ainsi que l’attachement.

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Bien sûr, tous les chiens ne le font pas systématiquement. Certains préfèrent exprimer leur joie autrement, à travers des sauts ou des léchouilles, par exemple.

* « Appeasement function of displacement behaviours? Dogs’ behavioural displays exhibited towards threatening and neutral humans », Giulia Pedretti, Chiara Canori, Eleonora Biffi, Sarah Marshall-Pescini, Paola Valsecchi, Animal Cognition, volume 26, p. 943-952, 2023.