Un chien abandonné attend impuissant le retour de ses maîtres avant que le destin ne finisse par lui sourire

Sous les projecteurs d’un parking de magasin, Samson attendait là, désespérément, que celui qui l’avait laissé revienne le chercher. Malheureusement, c'était peine perdue... Par chance, une âme bienveillante a remarqué la détresse de ce jeune toutou abandonné et lui a depuis permis de prendre un nouveau départ dans la vie.

En se rendant dans ce Dollar General d’Alabama (États-Unis) pour acheter du lait, Summer ne s’attendait pas à faire une rencontre aussi déchirante. Sur le parking du magasin, un chien, semble-t-il abandonné, guettait désespérément le retour de son maître.

Une attente sans espoir

En interrogeant les employés, la jeune femme a découvert que le pauvre toutou était là depuis tôt le matin : son propriétaire l'avait déposé sur le parking, avant de repartir sans un regard. Depuis, il attendait impuissant le retour de ses propriétaires, observant chaque voiture qui arrivait.

© @shultzsguest / Instagram

En tant que bénévole dans un refuge, Summer a tout de suite voulu l’aider. Doux et prêt à accepter de la nourriture, le chien fuyait pourtant dès qu’elle tentait de lui passer une laisse, preuve qu’il restait très effrayé. « Il s’accrochait encore à la personne qu’il avait connue et en qui il avait confiance. », a expliqué à Newsweek le refuge Shultzs Guest House de Dedham, dans le Massachusetts, qui a ensuite recueilli le toutou.

Le lendemain matin, Summer a voulu faire une nouvelle tentative mais, le chien baptisé Samson était introuvable. Elle l’a finalement repéré dans une station-service située un peu plus loin et avec l’aide bienveillante des employés (ainsi qu’une astucieuse piste de hot-dogs), elle a réussi à le mettre en sécurité.

Une nouvelle vie

Après avoir passé environ 2 semaines et demie chez Summer, Samson a retrouvé confiance et a laissé émerger sa nature joueuse et attachante. Le toutou a ensuite été pris en charge par le refuge Shultzs Guest House, voyageant jusqu’au Massachusetts via une famille d’accueil dans le Tennessee.

© @shultzsguest / Instagram

Malgré une petite entaille sur son museau et quelques blessures anciennes, Samson était en bonne santé. Le vétérinaire a estimé qu’il avait entre 1 et 2 ans et a relevé chez lui des caractéristiques typiques d’un mélange de Grand Pyrénéen.

En arrivant au refuge, l’adorable toutou n’a pas posé longtemps : 5 jours après son arrivée, il faisait déjà fondre le cœur de Michala et Joe qui n’ont pas hésité à conduire 2 heures avec leur chienne Lucy pour venir l’adopter.

© @shultzsguest / Instagram

Depuis, Samson s’est rapidement adapté à sa nouvelle vie, partageant promenades, jeux et moments de fête avec sa nouvelle famille. Celle-ci est déjà folle de lui : « Nous adorons Samson et nous sommes ravis qu'il soit à la maison. » Une belle conclusion !