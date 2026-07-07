Pourquoi votre chien grelotte-t-il alors qu'il ne fait pas froid ?

Voir son chien trembler peut être inquiétant, surtout lorsque le thermomètre indique une température toute douce. Lorsqu’il ne fait pas froid, un toutou peut se mettre à grelotter pour différentes raisons (émotion, problème de santé…). Observer le contexte, les autres signes et la durée des tremblements permet souvent de mieux comprendre ce qui se passe. Voici les principales causes à connaître.

Quelles sont les causes possibles ?

Alors que les températures sont douces, vous remarquez que votre chien tremble de tout son corps. Quelles sont les explications possibles ?

La peur ou le stress

Comme les humains, les chiens peuvent trembler lorsqu'ils ont peur ou sont stressés. Un orage, des feux d'artifice, une visite chez le vétérinaire ou une situation inhabituelle peuvent provoquer cette réaction. Chez certains animaux, les tremblements s'accompagnent d'un halètement, d'une queue rentrée entre les pattes ou d'une envie de se cacher.

Dans ce cas, les tremblements disparaissent souvent une fois que le toutou retrouve son calme.

Une douleur aiguë

Un chien qui souffre peut aussi se mettre à trembler. Une blessure ou une douleur (ventre, dos…) peuvent provoquer ce phénomène.

La douleur n'est pas toujours facile à repérer. Certains chiens restent silencieux et continuent même à marcher normalement. En revanche, ils peuvent devenir moins actifs, refuser d'être touchés ou changer subitement de comportement (irritabilité, isolement…). Si les tremblements apparaissent sans raison évidente, une douleur peut en être à l’origine.

Une hypoglycémie

Une baisse importante du taux de sucre dans le sang peut entraîner des tremblements. Les chiots et les petites races canines y sont plus sensibles.

L'hypoglycémie peut aussi provoquer une faiblesse, une démarche instable, une grande fatigue ou, dans les cas les plus graves, une perte de connaissance. Il s'agit d'une situation qui demande rapidement l’intervention d’un vétérinaire.

Le syndrome du chien tremblant

Moins connu, le syndrome du chien tremblant est une maladie neurologique qui touche surtout les chiens de petite taille au pelage blanc, comme le Bichon Maltais ou le West Highland White Terrier.

Les tremblements apparaissent souvent sur tout le corps et deviennent plus marqués lorsque le toutou bouge ou est empreint d’excitation. L'animal reste généralement conscient, mais il peut avoir des difficultés à se déplacer normalement. Cette affection répond souvent bien à un traitement prescrit par le vétérinaire.

Une maladie ou un trouble neurologique

Certaines maladies peuvent aussi provoquer des tremblements. Des troubles neurologiques, une intoxication, une insuffisance rénale ou certaines affections métaboliques sont autant de causes possibles.

Lorsque les tremblements s'accompagnent de vomissements, de diarrhée, d'une perte d'équilibre, d'une faiblesse importante ou de convulsions, il est important de réagir rapidement.

🚨 Mon chiot tremble beaucoup, est-ce grave ? 💭 Comment différencier peur et douleur chez mon chien ? 📚 Autres comportements étranges à connaître Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

L'excitation

Tous les tremblements ne sont pas synonymes de maladie. Certains chiens se mettent à trembler lorsqu'ils sont très heureux, comme en balade, avant le repas ou lorsque leur propriétaire rentre à la maison.

Ces tremblements sont généralement de courte durée et disparaissent dès que l'émotion retombe. Si le toutou est en pleine forme, ils ne sont pas forcément préoccupants.

Le conseil de Woopets : faut-il consulter votre vétérinaire si votre chien tremble ?

Un épisode bref lié à une émotion forte n'est pas forcément inquiétant. En revanche, si les tremblements apparaissent sans raison identifiable, durent longtemps, reviennent souvent ou s'accompagnent d'autres signes anormaux, une consultation chez le vétérinaire s’impose.

Nous vous conseillons aussi de ne pas attendre, s’il s’agit d’un chiot, d’un animal en souffrance ou qui refuse de s’alimenter, voire qui présente des problèmes d’équilibre et d’orientation. Votre vétérinaire pourra rechercher l'origine des tremblements grâce à un examen clinique et, si nécessaire, à des analyses complémentaires.

En attendant le rendez-vous, évitez de donner un médicament destiné aux humains. Installez votre fidèle compagnon dans un endroit calme, gardez un œil sur son comportement et notez les circonstances dans lesquelles les tremblements sont apparus. Ces informations seront précieuses pour orienter le diagnostic.