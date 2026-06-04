Pourquoi votre chien détruit-il ses peluches en retirant la mousse ?

Votre chien adore ses peluches jusqu’au moment où il les éventre pour en sortir toute la mousse ? Ce comportement, souvent jugé destructeur, cache en réalité des instincts bien plus naturels qu’il n’y paraît. Mais alors pourquoi cette obsession pour le rembourrage ? On vous explique.

Beaucoup de propriétaires de chiens connaissent bien ce scénario : une peluche neuve, et quelques minutes plus tard, elle se retrouve ouverte en 2, la mousse étalée partout sur le sol et le petit couineur soigneusement retiré. Il est alors tentant de penser à un acte de destruction gratuite, à de la colère, à de la désobéissance ou à un simple jeu mal maîtrisé. Pourtant, ces explications sont souvent trop rapides ! En effet, ce comportement s’explique surtout par des instincts anciens que le chien n’a pas perdus, même s’il vit aujourd’hui confortablement à la maison.

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Une séquence de prédation rejouée

Quand un chien ouvre méthodiquement une peluche pour en retirer la mousse, il rejoue en réalité une séquence de prédation héritée de ses ancêtres canidés. Dans la nature, la chasse suit plusieurs étapes bien organisées : repérer, poursuivre, attraper, puis « traiter » la proie. Ce dernier moment inclut tout particulièrement un comportement de dissection qui permet d’accéder à la nourriture.

Même si votre chien n’a évidemment pas besoin de chasser pour se nourrir, cet instinct prédateur est toujours présent en lui. Il fonctionne un peu comme un patron moteur, un schéma automatique qui se déclenche face à certains signaux. Et dans ce cas, la peluche coche beaucoup de cases ! Le couineur imite le cri de détresse d’un animal et active la phase de capture, tandis que le fait de retirer la mousse reproduit symboliquement la phase de dépeçage.

Éventrer une peluche n’est donc pas un signe d’agressivité, mais la réactivation d’un schéma comportemental ancien parfaitement normal chez le chien. Dès lors, l’objectif n’est pas de le corriger brutalement, mais plutôt d'essayer de le canaliser avec des jouets adaptés et des activités de mastication appropriées.

L’info Woopets - Comment éviter qu’un chien détruise ses peluches ?

Pour canaliser intelligemment ce comportement naturel et limiter la destruction des peluches par votre chien, voici quelques astuces :

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