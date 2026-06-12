Pourquoi les chiens ont-ils des moustaches sous le menton ?

Discrètes mais loin d’être inutiles, les moustaches sous le menton de votre chien sont appelées « vibrisses ». Véritables capteurs sensoriels, ces longs poils lui permettent de mieux percevoir son environnement, notamment dans les zones qu’il ne peut pas voir directement. Découvrez-en plus sur leur fonction dans notre article…

Les moustaches situées sous le menton de votre fidèle compagnon sont connues sous le nom de « vibrisses ». Contrairement aux poils classiques du pelage, elles sont plus épaisses, plus rigides et profondément ancrées dans la peau. Leur follicule est relié au système nerveux central, ce qui leur permet de transmettre de nombreuses informations au cerveau.

Placées sous la mâchoire, elles aident votre chien à percevoir la présence d’objets, de surfaces ou d’obstacles situés juste sous son museau, dans un angle mort difficile à observer visuellement. Elles sont particulièrement utiles lorsqu’il renifle le sol, explore un espace étroit ou cherche à localiser précisément un objet. Selon les spécialistes du comportement animal, ces vibrisses complètent les informations fournies par la vue et l’odorat, contribuant à une meilleure représentation de l’environnement immédiat.

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Un véritable organe sensoriel

Une étude publiée en 2025 dans la revue Scientific Reports* a confirmé que « le système vibrissal canin constitue un organe sensoriel hautement fonctionnel et fortement innervé ». Les chercheurs ont montré que ces poils spécifiques participent activement à la perception tactile et à l’exploration de l’environnement.

Lorsque les vibrisses entrent en contact avec un objet ou détectent de légères vibrations de l’air, elles se courbent. Cette déformation est immédiatement captée par les nombreux récepteurs présents à leur base, puis transmise au cerveau sous forme d’informations sensorielles.

Faut-il couper les moustaches situées sous le menton de votre chien ?

Certaines races toilettées régulièrement voient parfois leurs moustaches raccourcies pour des raisons esthétiques. Pourtant, les vétérinaires et les chercheurs recommandent d’éviter cette pratique. Si couper une vibrisse n’est pas douloureux en soi — le poil est constitué de kératine, comme nos cheveux — cela prive temporairement votre chien d’une partie de ses capacités sensorielles.

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Les moustaches sous le menton, comme toutes les vibrisses faciales, participent à la collecte d’informations précieuses sur le monde qui l’entoure. Elles constituent bien plus qu’un simple détail physique. Ce sont de véritables outils d’exploration qui l’aident à se déplacer, à inspecter son environnement et à interagir avec celui-ci au quotidien !

* « The canine vibrissal system as a highly innervated and functional sensory organ », Dorothea Döring & al, Scientific Reports, 2025.