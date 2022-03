Ce chien insiste quotidiennement pour transporter avec sa bouche des objets insolites à chaque promenade (vidéo)

Comme nombre de ses congénères, Nikolai adore se promener. Mais cet adorable chien a une habitude bien particulière qui lui tient à cœur : il transporte toujours un objet, que ce soit une peluche ou un paquet de nourriture !

Rien de tel qu'une bonne balade avec son humaine préférée... et un sac de pain. Eh oui ! Nikolai est devenu célèbre sur TikTok, grâce à une vidéo dans laquelle nous le voyons déambuler dans la rue avec un paquet rempli de tranches de pain fermement tenu entre ses dents. Une scène cocasse qui n'a pas manqué de faire sourire les passants.

Mais ce n'est pas la première fois que le chien à la robe noire se distingue lors de ses promenades quotidiennes. Nikolai a pris l'habitude de transporter divers objets dans sa gueule et ne se lasse pas de les trimballer tout au long du chemin.

« C'est différent la plupart du temps, a déclaré Allie Rudman au Dodo, il a pris mon sac à dos l'autre jour et aujourd'hui il a pris une boîte de Cheerios. La boîte était vide et je l'avais placée à côté de la poubelle pour la sortir plus tard. Il a décidé que ce serait son amie pour la promenade. »

© Allie Rudman

Une habitude adorable

Cette passion a vu le jour vers l'âge de 10 semaines. « Il a commencé à m'apporter des objets qu'il s'est rendu compte que je voulais ou que je devais sortir, a expliqué sa propriétaire, cela a commencé avec mes chaussures et les clés de la voiture, puis cela s'est transformé en d'autres objets à partir de là. » Une peluche, un paquet de gâteaux... Nikolai choisi au gré de son humeur et de ses envies.

© Allie Rudman

La miche de pain, citée précédemment, a particulièrement amusé sa mère adoptive. Lorsqu'elle lui a demandé s'il voulait se promener, le toutou était tellement excité qu'il a couru dans la cuisine et est revenu avec le sac entre les dents. Il était tout simplement heureux de trottiner à l'extérieur avec cette bonne prise !

© Allie Rudman

Selon Allie Rudman, se déplacer avec un jouet ou tout autre bidule dont elle a besoin, « le fait se sentir en sécurité et utile ». Une habitude mignonne, que sa famille ne se lasse pas d'observer.

© Allie Rudman