Pourquoi le ventre de votre chien gargouille-t-il parfois si fort ?

Votre chien a le ventre qui gargouille bruyamment et vous vous demandez s'il faut vous inquiéter ? Le plus souvent, ces bruits digestifs sont parfaitement bénins. Mais ils peuvent aussi être le premier signe d'une inflammation de l'estomac ou d'un autre trouble digestif nécessitant une consultation vétérinaire. On vous aide à faire la différence.

Vous êtes tranquillement installé chez vous quand soudain, le ventre de votre chien se met à gargouiller. Ces bruits parfois impressionnants sont pourtant rarement inquiétants. Comme chez l’être humain, ces gargouillis portant le nom de borborygmes traduisent simplement l’activité normale du système digestif de votre compagnon à 4 pattes.

Des gargouillis tout à fait normaux

Le plus souvent, les borborygmes chez le chien sont un phénomène naturel lié au fonctionnement du système digestif. Ils sont produits par le péristaltisme intestinal, c’est-à-dire les contractions de l’intestin qui permettent de faire avancer les aliments, les liquides et les gaz tout au long de la digestion.

Ces gargouillis peuvent apparaître après un repas, lorsque la digestion est en cours, mais aussi plusieurs heures après l’ingestion de nourriture, lorsque l’estomac est vide. Les mouvements digestifs continuent alors et peuvent produire des sons parfois très audibles. Certains chiens peuvent également avoir davantage de bruits intestinaux lorsqu’ils mangent trop rapidement et avalent de l’air en même temps. On parle alors d’aérophagie.

Dans la majorité des cas, ces bruits sont sans conséquence. Si votre chien conserve son appétit, son énergie, un transit habituel et un comportement normal, il n’y a généralement pas de raison de s’inquiéter. En revanche, si ses gargouillis sont persistants ou associés à d’autres symptômes, il peut s’agir d’un signe d’un trouble digestif nécessitant un avis vétérinaire.

Quand ces bruits doivent-ils faire penser à un problème digestif ?

Les bruits digestifs de votre chien méritent une attention particulière lorsqu’ils deviennent fréquents, intenses ou qu’ils s’accompagnent d’autres signes comme des vomissements, une diarrhée, une perte d’appétit, des douleurs abdominales, un abattement ou un ventre gonflé.

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Ces symptômes peuvent être liés à un simple trouble digestif, comme l’ingestion d’un aliment inhabituel, un changement brutal d’alimentation ou une production excessive de gaz. Mais ils peuvent aussi révéler une affection nécessitant un suivi vétérinaire, comme une gastrite canine, une inflammation intestinale, une pancréatite ou l’ingestion d’un corps étranger.

Si votre chien refuse de manger, vomit à répétition, semble souffrir ou présente un ventre gonflé, il est préférable de consulter rapidement. Un gargouillis isolé chez un chien en forme est généralement sans gravité, mais un changement de comportement ou d’état général doit toujours être pris au sérieux.

L’info Woopets - Comment limiter les gargouillis liés à la digestion ?

Quelques habitudes simples peuvent aider à préserver le confort digestif de votre chien au quotidien :