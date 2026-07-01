Pourquoi la saccade n’est-elle pas recommandée pour apprendre à votre chien à marcher en laisse ?

Pour empêcher leur chien de tirer lors de la marche au pied, certains propriétaires donnent de petits coups secs sur la laisse. Cette méthode, appelée « saccade », est aujourd’hui déconseillée par de nombreux spécialistes du comportement canin. En plus d’être inefficace sur le long terme, elle peut avoir des conséquences néfastes sur le bien-être et la santé de l’animal. Voici pourquoi.

L’idée derrière les saccades ? Corriger un chien qui tire en laisse. Mais concrètement, cette méthode ne lui apprend pas à marcher calmement à vos côtés. En effet, votre petit compagnon cherche souvent à résister en ressentant une traction brutale au niveau de son cou délicat. Face à cette pression, il a tendance à tirer davantage dans le sens inverse. Ainsi, le problème que vous cherchez à résoudre… peut s’aggraver !

En plus d’être inefficaces, les coups de laisse peuvent engendrer de l’incompréhension et de la frustration chez votre boule de poils. Cette dernière ressent une gêne, mais ne comprend pas ce qu’elle devrait faire à la place. Or, le chien a besoin de repères clairs pour apprendre.

Autre précision des plus importantes ? Les saccades répétées exercent une forte pression sur son cou et risquent d’entraîner des douleurs ou des lésions au niveau des cervicales. La trachée, les muscles et certains nerfs peuvent également être touchés.

Privilégiez l'éducation positive avec votre chien

Aujourd’hui, les méthodes d’éducation positive sont largement privilégiées. Le principe est de récompenser les bons comportements afin d'encourager le chien à les reproduire.

Quand votre fidèle compagnon marche avec une laisse détendue ou reste près de vous, félicitez-le. Une friandise, une caresse ou quelques mots encourageants suffisent souvent à lui faire comprendre qu’il agit correctement.

Cette méthode permet au meilleur ami de l’Homme d’apprendre sans stress. Elle renforce aussi la confiance qu’il accorde à son humain. Au fil des promenades, il associe la marche au pied à une expérience agréable et adopte plus facilement le comportement attendu.

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Le conseil de Woopets : comment apprendre à votre chien à marcher en laisse ?

Plusieurs étapes sont nécessaires pour apprendre à Médor à marcher en laisse. Commencez les premières séances dans un endroit calme, où les distractions sont limitées. Récompensez votre chien dès qu’il marche près de vous sans tendre la laisse.

S’il se met à tirer, évitez de répondre par une saccade. Arrêtez-vous quelques secondes ou changez de direction. Votre toutou comprendra peu à peu que tirer ne lui permet pas d’avancer.

Le choix du matériel a aussi son importance. Un harnais bien ajusté est souvent plus confortable qu’un collier pour les chiens qui ont tendance à tirer.

Enfin, gardez en tête qu’aucun apprentissage ne se fait en quelques jours. Avec de la patience, de la cohérence et des récompenses adaptées, votre partenaire canin finira par adopter de bonnes habitudes en promenade.