Ejectée de la voiture lors d'un accident, une chienne est retrouvée le lendemain par des enfants au bord d'un lac

Après un violent accident de la route survenu en Ohio, une chienne éjectée du véhicule avait disparu dans la nature, laissant sa propriétaire dans l’inquiétude. C’est finalement au bord d'un lac, où elle se cachait entre des rochers, qu’elle a été retrouvée le lendemain grâce à des enfants, avant d’être prise en charge par les autorités.

Une chienne s'étant volatilisée après avoir survécu à un accident de la route a été retrouvée le lendemain grâce à un groupe d'enfants au bord d'un lac, rapportait Cleveland 19 News le mardi 30 juin.

Les faits se sont produits le lundi 29 juin, en début d'après-midi, à Vermilion dans l'Etat de l'Ohio (Etats-Unis). Sugar accompagnait sa maîtresse en voiture quand cette dernière s'est mise à taper un SMS pendant qu'elle était au volant. Cette imprudence lui a valu de perdre le contrôle de son véhicule, qui a quitté la route avant d'effectuer plusieurs tonneaux.

Par chance, la conductrice et sa chienne ont survécu à l'accident. La première s'en est sortie avec quelques égratignures n'ayant pas nécessité d'hospitalisation. Quant à Sugar, elle a été éjectée du véhicule et a pris la fuite en direction d'un bois voisin. Elle est restée introuvable depuis.

Les recherches ont rapidement été lancées par la police locale (City of Vermilion Police Department) et des riverains. D'après sa propriétaire, qui a été verbalisée en raison de son comportement au volant, Sugar est une chienne amicale et identifiée par puce électronique.

Localisée au bord du lac et conduite chez un vétérinaire

Le lendemain, quelqu'un a appelé les forces de l'ordre pour les informer que Sugar venait d'être retrouvée par des enfants qui s'amusaient au bord du lac Erie. La chienne se cachait entre les rochers pour rester au frais.

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City of Vermilion Police Department / Facebook

Policiers et secouristes ont été envoyés sur les lieux. Ils ont pu récupérer la chienne en toute sécurité, puis l'ont emmenée en clinique vétérinaire où elle a été examinée et soignée.

Voici la vidéo du sauvetage, postée sur la page Facebook de la police de Vermilion :

Le conseil Woopets : comment sécuriser un chien en voiture pour éviter une éjection lors d’un accident ?

En voiture, un chien non attaché devient particulièrement vulnérable en cas de freinage brutal, de collision ou de perte de contrôle. Ce qui est arrivé à Sugar et qui aurait pu connaître une issue dramatique en est un parfait exemple. Une bonne sécurisation limite à la fois les risques de blessure et d’éjection hors du véhicule.

Utiliser un harnais de sécurité adapté relié à la ceinture de sécurité, plutôt qu’un simple collier

Installer une caisse de transport solidement arrimée dans le coffre ou sur la banquette arrière

Ne pas laisser le chien en liberté dans l’habitacle, même pour de courts trajets

Effectuer des pauses régulières pour limiter l’agitation et les déplacements dans le véhicule