« Pourquoi j’ai choisi d’avoir un chien (et pas un enfant) » d’Hélène Gateau, ou le témoignage intime et fort sur un choix de vie

Un amour canin profond comme alternative à la maternité ? Dans son nouveau livre, la vétérinaire Hélène Gateau parle de son choix et propose une analyse large et précise de cette démarche qu’elle est loin d’être la seule à avoir adoptée.

Alors que plus d’un foyer français sur 2 (52%) compte un animal de compagnie, bon nombre de personnes ont encore du mal à comprendre que l’on choisisse d’en avoir un à la place d’un enfant. Une démarche qui n’est pas si rare que cela et qui, que l’on y adhère ou pas, repose sur des arguments plus que défendables.

Hélène Gateau fait partie de ces femmes qui ont préféré renoncer à la maternité pour devenir « dogmum ». Elle se confie sur ce choix de vie qu’elle a fait dans son livre « Pourquoi j’ai choisi d’avoir un chien (et pas un enfant) », qui paraît le mercredi 13 septembre aux éditions Albin Michel.

Docteur vétérinaire, journaliste, chroniqueuse animalière et présentatrice TV, Hélène Gateau était l’invitée l’an dernier de Yoann Latouche lors d’un épisode du show La Touche Animale pour parler gestion des dépenses liées à l’animal de compagnie. Elle a d’ailleurs de nouveau participé à l’émission cette semaine pour présenter son ouvrage, qui a le mérite d’être le premier à aborder ce sujet.

Quadragénaire parisienne, Hélène Gateau est donc la maman non pas d’un enfant, mais d’un Border Terrier de 4 ans répondant au nom de Colonel. Elle et le canidé sont extrêmement complices, et leur relation privilégiée l’a forcément amenée à se pencher sur les mécanismes et les origines de ce lien très spécial qui peut se mettre en place entre un animal et son humain.



Parent d’enfant, parent d’animal : même combat ?

Peut-on le comparer au rapport parent-enfant ? Quelles sont les similitudes et les différences ? Elle tente de répondre à ces questions et à tant d’autres dans son livre, où elle les traite avec finesse, humour et en toute intimité.

Son analyse, Hélène Gateau la livre en usant de sa plume mordante et en s’appuyant sur des études sociologiques et scientifiques. L’ouvrage mérite largement que l’on s’y attarde et qu’on s’y plonge, tant il est riche en enseignements.

« Pourquoi j’ai choisi d’avoir un chien (et pas un enfant) », c’est à découvrir aux éditions Albin Michel au tarif de 19,90€ (176 pages). La préface est signée Sylvain Tesson, lauréat du Prix Goncourt de la nouvelle pour « Une vie à coucher dehors » en 2009, du Prix Médicis essai pour « Dans les forêts de Sibérie » en 2011 et du Prix Renaudot pour « La Panthère des neiges » en 2019, entre autres distinctions.