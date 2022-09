Faire des économies avec son animal de compagnie, thème du 5e épisode de "La Touche Animale"

Avoir un animal de compagnie, cela implique nécessairement des dépenses. Celles-ci sont de plus en plus difficiles à gérer dans le contexte d’inflation que nous vivons actuellement. De l’alimentation à la santé, en passant par les accessoires et la garde, les frais pèsent lourd sur le budget familial. Avec un minimum d’organisation et quelques astuces, il est possible d’alléger la facture liée à nos chiens, chats et autres compagnons.

C’est le thème abordé par Yoann Latouche et son invitée dans le 5e numéro du show « La Touche Animale ». Il était diffusé hier mardi 20 septembre sur l’application Brut..

Est-il possible de faire des économies avec ses animaux ? Comment y parvenir ? Des questions auxquelles la vétérinaire et présentatrice TV Hélène Gateau (@helenegateauoff) a répondu en échangeant avec l’expert animalier.

Nous vous invitons d’ailleurs à regarder le replay de ce nouvel épisode sur Woopets :

Comment avoir une facture alimentation et santé moins salée ?

La vétérinaire a évidemment évoqué le volet alimentaire, premier poste de dépenses pour tout propriétaire d’animal. Les prix des aliments ont été fortement impactés par l’inflation, vu l’augmentation du coût des matières premières et de l’énergie.

En ce qui concerne la nourriture industrielle, l’astuce consiste à s’orienter vers les grands formats. Les grands paquets de croquettes reviennent généralement moins cher que les petites quantités, à condition toutefois que l’animal les consomme dans les 4 mois. Quant aux maîtres qui préfèrent donner à leurs compagnons des repas faits maison, le mieux serait de s’approvisionner en primeurs et en privilégiant les cagettes « zéro déchet ».

Côté santé, il a été rappelé que les vétérinaires ne sont pas épargnés par les difficultés économiques, leurs outils de travail et consommables ayant également connu des hausses de prix. Souscrire à une mutuelle, comme celles proposées par SantéVet, constitue l’un des meilleurs moyens de contrôler le budget santé de l’animal. Une démarche à l’égard de laquelle les propriétaires français semblent encore hésitants, alors que dans les pays scandinaves et au Royaume-Uni notamment, la majorité des animaux de compagnie sont assurés.

Miser sur la qualité et l’entraide

Autre source de dépenses, les accessoires pour chien et chat peuvent, eux aussi, faire l’objet d’économies non négligeables. Il s’agit, par exemple, de fabriquer soi-même les jouets de son animal ou d’entretenir ceux achetés comme il se doit, afin d’en augmenter la durabilité. On peut ainsi citer l’exemple des tutos pour laver les jouets proposés par l’équipe d’Emie A. chez Croquetteland.

Autres solutions : les plateformes de seconde main, comme la rubrique animaux de Vinted, ou encore My Pet Corner qui leur est justement dédiée à 100%.

Le conseil général à appliquer en matière d’accessoires, c’est de miser sur la qualité. En se tournant vers les produits véritablement bien conçus et robustes, on fait un investissement sur le long terme pour de réelles économies sur la durée. Bandit Paris, Cat’n Dogster ou encore la marketplace Ooba Ooba sont d’excellentes adresses à ce propos.

Bon nombre de propriétaires sont aussi amenés à mettre la main à la poche pour faire garder leurs animaux. Là encore, il est possible d’atténuer les frais grâce à la garde partagée entre amis ou encore en intégrant la communauté d’Emprunte Mon Toutou.

Le prochain numéro de « La Touche Animale » sera diffusé en direct sur l’application Brut. le mardi 27 septembre à 19h. Le replay sera disponible sur Woopets.