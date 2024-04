Pourquoi est-ce utile de souscrire à une assurance chien ?

Avoir un chien (voire plusieurs) est une expérience unique et merveilleuse, mais c’est aussi une responsabilité à assumer et d’importants frais à prévoir tout au long de son existence. L’un des postes de dépenses les plus conséquents est celui de la santé. Ce coût est d’ailleurs souvent sous-estimé, certains propriétaires canins pensant qu’il se limite aux premières visites chez le vétérinaire pour la vaccination et l’identification, ainsi qu’aux consultations annuelles. Souscrire à une assurance chien est le meilleur moyen de ne pas se laisser surprendre par les aléas de la vie avec un chien.

Garder le contrôle sur son budget grâce à l’assurance chien

La vie du chien, tout comme la nôtre, est faite d’imprévus. Outre les soins réguliers et les visites planifiées chez le vétérinaire, tout propriétaire responsable est conscient que son ami à 4 pattes risque à tout moment de tomber malade ou d’être victime d’un accident.

Une mauvaise rencontre lors d’une promenade, une chute, une pathologie chronique, un accouchement marqué par des complications (autre argument en faveur de la stérilisation)… Ce sont autant d’évènements qui nécessitent des traitements et des actes médicaux pour lesquels la facture peut s’avérer particulièrement lourde. Des analyses de sang à l’intervention chirurgicale, en passant par les radiographies et les traitements, ces soins et examens sont susceptibles de coûter plusieurs centaines, voire milliers d’euros.

Quand on se soucie du bien-être de son chien et que l’on veut lui offrir les meilleurs soins, on aimerait évidemment pouvoir ne pas regarder à la dépense. Cependant, force est de constater que les frais prévus et ceux auxquels on ne s’attend pas peuvent mettre à mal les finances du maître.

En bénéficiant de remboursements sur les sommes dépensées pour les soins de son chien, on s’offre la possibilité de contrôler son budget tout en ayant la certitude de répondre à tous ses besoins sur le plan de la santé.

Se sentir accompagné

La souscription à une assurance chien ou mutuelle confère au propriétaire canin une grande tranquillité d’esprit à plus d’un titre. En plus de lui permettre de bénéficier de remboursements sur les frais qu’il engage dans la santé de son compagnon à fourrure, il peut profiter de l’expertise de l’équipe de conseillers que l’assureur met à sa disposition.

A lire aussi : Une femme fait 5 heures de route pour retrouver le chien errant et borgne qu'elle avait rencontré à l'étranger 8 mois plus tôt

Se sentir accompagné est utile et rassurant quand on assume la responsabilité d’un animal, que l’on soit un maître expérimenté ou un novice. Pouvoir compter sur un service conseils et informations 24 heures sur 24 est plus qu’appréciable pour tout possesseur qui peut ainsi obtenir les renseignements dont il a besoin à tout moment.

L’assurance chien, ce n’est donc pas seulement un service qui fait du bien sur le plan financier et déleste le propriétaire du fardeau lié la cherté des soins ; c’est aussi avoir un interlocuteur fiable et disponible, qui aide à assurer le suivi de la santé et du bien-être de l’animal.