L’émotion de 2 enfants comprenant que les chiens qu’ils avaient accueillis temporairement resteraient avec eux pour toujours (vidéo)

Un « foster fail » ou « échec d'accueil », c’est quand une famille choisit d’adopter définitivement un animal qu’elle gardait temporairement chez elle pour une association. Il s’agit donc d’une heureuse défaite, qu’un homme et sa famille ont récemment eu la chance de vivre. Les enfants ont eu la grande surprise de retrouver leurs amis canins et n’ont pas pu contenir leur émotion.

Freddie, connu sous le pseudonyme @dadified sur TikTok, a réservé la plus belle des surprises à ses 2 garçons. Il est allé au refuge pour récupérer 2 chiots, Chewy et Mac, que sa compagne et lui avaient gardés en tant que famille d’accueil. En souffrance depuis leur départ, il a décidé de les adopter et d’en faire la surprise à ses enfants.

Les refuges ont cruellement besoin de familles d’accueil pour héberger ponctuellement des boules de poils dans le besoin, les sociabiliser, les réhabiliter, etc. C’est un rôle important et pas toujours évident, car il faut être prêt à se séparer des animaux quand ils trouvent leur famille pour la vie.

@dadified / TikTok

Un grand vide

Freddie, sa femme et leurs enfants ont partagé leur quotidien avec Chewy ainsi que Mac pendant plusieurs semaines. Autant dire qu’il était difficile de ne pas tomber amoureux de ces adorables quadrupèdes. Ils ont apporté de la joie dans la maison, tandis que tout le monde souffrait encore du décès du chien de la famille. Il a perdu la vie l’année dernière à l’âge de 15 ans, et en tant que membre à part entière du foyer, a laissé un grand vide derrière lui.

Les parents n’avaient toutefois pas prévu d’adopter un autre animal dans l’immédiat, mais souhaitaient apporter leur soutien en proposant d’en héberger. La cohabitation avec Chewi et Mac s’est très bien passée, puis ceux-ci ont rejoint leur refuge pour poursuivre leur histoire. Une situation dont Freddie a eu du mal à se remettre.

@dadified / TikTok

La plus belle des surprises

Dans une publication postée sur TikTok, l’homme a confié que ses proches et lui ne parvenaient pas à faire sortir les canidés de leur tête. Conscient qu’il s’agissait peut-être d’un acte manqué, il a téléphoné au refuge pour savoir si le duo était toujours là. Par chance, c’était le cas : « J'ai appelé pour savoir quand ils étaient disponibles et je suis immédiatement allé les chercher » expliquait-il.

Dans une vidéo relayée par Parade Pets, les retrouvailles entre les chiots et les enfants de Freddie ont fait fondre le cœur des internautes. Le père a annoncé que les toutous vivraient avec eux pour la vie et l’émotion a envahi les garçons. Ils auront la chance de grandir avec les plus fidèles des amis.

