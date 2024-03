Revirement de situation inattendu pour un chien dont l'euthanasie était programmée le jour de la Saint-Valentin

La Saint-Valentin est censée être un jour joyeux, car célébrant l’amour. Pour Asher en revanche, le 14 février était synonyme de tragédie. C’était, en effet, la date à laquelle il était prévu que ce chien soit euthanasié.

Qu’avait-il donc bien pu faire pour mériter cette terrible sentence ? Rien. Il était simplement coupable d’être devenu indésirable aux yeux de sa famille. Le croisé Pitbull s’était retrouvé au refuge du service de contrôle des animaux du comté de Harrison, en Virginie-Occidentale (Etats-Unis), après avoir été abandonnés par ses maîtres.



WDTV

« Ils ont dit qu’ils souhaitaient qu’il s’enfuie, raconte Kassy Slack, directrice du refuge, à WDTV. Alors ils ont renoncé à la propriété parce qu'ils ne voulaient pas de lui. »

Alors que la date fatidique approchait à grands pas, un petit miracle a eu lieu. Un couple a contacté le refuge en vue de faire d’Asher le nouveau membre de la famille.

Valerie Paugh, son mari et leur fils habitent Weston dans le comté voisin de Lewis. Ils avaient été attristés par le sort du chien en découvrant son histoire via les médias locaux. Ils voulaient absolument lui sauver la vie et lui offrir celle qu’il mérite.



WDTV

La famille parfaite pour Asher

C’est donc le 14 février, le jour où il était censé quitter ce monde, que l’adoption d’Asher a été officialisée. Comme un pied de nez à la fatalité et au traitement qui lui était réservé par ses anciens propriétaires…

WDTV

Au refuge, tout le monde est soulagé. Pour Kassy Slack et son équipe, les Paugh sont la famille parfaite pour Asher. Lui-même a toutes les qualités pour combler ses humains de bonheur.

Valerie Paugh espère que leur démarche encouragera d’autres personnes à donner une chance aux chiens qui attendent de trouver un foyer aimant et qui risquent l’euthanasie dans les refuges.