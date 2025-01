Pour trouver de l’aide et échapper au froid glacial de l’hiver, un chien errant malin décide de sonner à la porte d'une inconnue (vidéo)

Si la plupart d’entre nous peuvent rester au chaud l’hiver, les animaux errants n’ont pas cette chance. Le froid extrême, la glace et la neige exposent même chacun d’entre eux à un risque immédiat de mort.

Tandis qu’une vague de froid dangereuse s’apprêtait à frapper Saint Louis dans l’Illinois (États-Unis), un chien errant particulièrement futé a trouvé une solution pour trouver de l’aide : sonner à la porte des habitants de son quartier !

Une approche créative

Une caméra de surveillance a capturé cet instant qui a probablement sauvé la vie du toutou. Sur les images, on voit un jeune croisé Akita qui renifle sous le porche d'une maison avant d’en activer la sonnette. Le chien est alors accueilli par Allonah Podvin, l’amicale occupante des lieux, qui s'approche de lui pour lui offrir des friandises.

La jeune femme a ensuite mis le chien en sécurité à l’intérieur avant de poster des annonces sur des groupes Facebook locaux à la recherche de son propriétaire. Le lendemain, comme elle n’avait reçu aucune réponse, elle a confié le toutou à Gateway Pet Guardians , un refuge pour animaux d'East St. Louis.

© Allonah Podvin

Au chaud et en sécurité

Grâce à sa technique originale pour se faire sauver, le chien a immédiatement gagné le nom de Ding Dong. « Il semble bien aimé et soigné. Nous avons cherché un propriétaire, mais jusqu'à présent, personne ne s'est manifesté pour lui », a exliqué à People, Alisha Vianello, la directrice exécutive de Gateway Pet Guardian.

© Gateway Pet Guardians / Facebook

Ding Dong recherche donc à présent un foyer chaleureux et aimant pour toujours. Selon Alisha Vianello, il serait « un excellent animal de compagnie et pourrait probablement s'intégrer n'importe où ». Elle décrit ce chien intelligent comme un être facile à vivre, gentil et insouciant.

A lire aussi : Un chien abandonné dans une cage avec tous ses accessoires en tremble encore mais est désormais entre de bonnes mains

« Il veut juste aimer les gens et attirer leur attention. Il a une fourrure douce et duveteuse et adore se blottir.», ajoute-t-elle. Souhaitons que le bonheur sonne bientôt à la porte de ce gentil toutou plein de ressources !