Sauvée de la rue, cette chatte souffrant d’une grave maladie déjoue tous les pronostics et montre tous les jours sa reconnaissance

Tout a commencé il y a 3 ans de cela. Une chatte errante, désormais nommée Trixie, est arrivée au refuge Best Friends Felines, situé en Australie. Elle attendait des bébés et avait grand besoin d’aide. Mais lors de son premier examen vétérinaire, un triste verdict est tombé. La chatte souffrait d’un grave souffle au cœur, et son temps de vie était compté.

© bestfriendsfelines / Instagram

Pour lui donner toutes les chances de s’en sortir, et surtout de terminer sa gestation en toute sécurité, Trixie a été accueillie chez la vétérinaire docteur Tess. La chatte s’est immédiatement montrée très reconnaissante. « Elle remercie les gens avec des bisous sans fin, et elle ronronne sans arrêt », avait raconté le refuge à l’époque.

Peu de temps après, 3 adorables chatons sont venus au monde. Trixie a formidablement joué son rôle maternel, puis a laissé partir ses enfants dans des familles aimantes. Il était maintenant temps de s’occuper de sa propre santé.

© bestfriendsfelines / Instagram

Les vétérinaires lui donnaient seulement quelques mois à vivre

Trixie a ensuite consulté un cardiologue. Celui-ci a dit qu’elle pourrait n’avoir plus que quelques mois à vivre.

Le félin a commencé à prendre un traitement médicamenteux, dans l’espoir de le faire tenir le plus longtemps possible. Et, contre toute attente, Trixie est encore en vie 3 ans plus tard.

© bestfriendsfelines / Instagram

Vivant dans une nouvelle famille d’accueil, avec un compagnon canin et un compagnon félin, elle continue à profiter pleinement de chaque jour que la vie lui offre. « Elle est si contente, heureuse et en bonne santé qu'on oublie qu'elle souffre d'une grave maladie cardiaque. »

De plus, la chatte se montre toujours aussi reconnaissante d’avoir été sauvée. « Elle continue de donner beaucoup d'amour et d'affection à tous ceux qu'elle rencontre », a confié Danielle, sa maman d’accueil, à Love Meow.

© bestfriendsfelines / Instagram

En plus des câlins, Trixie aime beaucoup jouer. « Trixie adore courir après un ballon dans le couloir et jouer avec Zoro (le deuxième chat de sa famille d’accueil). »

Tout le monde espère que la chatte continuera à déjouer les pronostics vétérinaires. « Elle est heureuse et pleine de vie, et nous espérons qu'elle a encore quelques années devant elle. »

A lire aussi : L'adorable vidéo de la rencontre entre un jeune chat et des chatons impatients de faire connaissance

© bestfriendsfelines / Instagram