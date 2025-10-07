Pour sauver un chien sourd de 15 ans disparu au bord d'un lac, un pilote de drone déterminé brave l'obscurité et un ravin de 20 mètres

Lorsque Pumpkin, une chienne âgée et vulnérable, s’est volatilisée sans laisser de trace, sa famille a sombré dans l’angoisse. Toutefois, grâce à l’intervention inespérée d’un spécialiste du repérage par drone, l’espoir est revenu. Ce sauvetage hors du commun, mené dans des conditions extrêmes, témoigne d’un dévouement admirable de la part de l’opérateur.

Une chienne séniore et sourde a été sauvée par un télépilote de drone, qui s’est chargé non seulement de la localiser, mais aussi de la récupérer alors qu’elle était prise au piège dans un lieu difficile d’accès, rapportait DroneXL.co .

La nuit du 13 septembre 2025, Sonja Jarmoszuk constatait avec effroi la disparition de son amie à 4 pattes, de race Chien d’Eau Portugais et appelée Pumpkin. Sa maison de Rocky River, dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis), se trouve au bord du Lac Erie, dont les berges dans ce secteur sont constituées de rochers et, par endroits, de ravins. Sans oublier l’épaisse végétation ayant rendu les recherches menées par la maîtresse et un groupe de volontaires particulièrement difficiles.



Grunt Deer Recovery LLC / Facebook

Le lendemain au soir, n’étant toujours pas parvenue à retrouver la chienne de 15 ans, Sonja Jarmoszuk craignait le pire. En plus de son âge et de sa surdité, Pumpkin souffrait de problèmes de mobilité. L’obscurité n’arrangeait évidemment pas la situation.

Un ami lui a alors suggéré de contacter Craig Fazenbaker, fondateur de Grunt Deer Recovery LLC, une organisation basée près de 100 kilomètres plus loin à Geneva. Ancien membre de l’infanterie de marine américaine, Craig Fazenbaker s’est spécialisé dans la recherche d’animaux disparus en utilisant des drones à caméra infrarouge. Il a tout de suite accepté d’intervenir.

Plus d’une heure de route plus tard, il est arrivé sur les lieux et a fait décoller son appareil piloté à distance. Il a commencé à survoler une zone abrupte et encombrée de vignes derrière la maison.

Ses premières tentatives n’ont pas été concluantes, mais il a décidé de modifier la palette de couleurs thermiques sur l'écran de son drone. Un ajustement qui s’est avéré déterminant ; Craig Fazenbaker a rapidement repéré une signature thermique intéressante. En descendant à 45 mètres d’altitude et en zoomant, il a eu la confirmation qu’il s’agissait de Pumpkin. La chienne était coincée près d’un vieux quai, au fond du ravin 20 mètres plus bas.

“Elle a commencé à remuer la queue”

L’ancien soldat a récupéré son drone, puis s’est rendu lui-même à l’emplacement de l’animal pour lui porter secours. Evoluer sur ce terrain accidenté n’a pas été simple, mais il était déterminé à accomplir sa mission. Il a finalement réussi à rejoindre Pumpkin.

“Je l'ai prise dans mes bras, elle a reniflé ma barbe, m'a léché et commencé à remuer la queue”, raconte-t-il. Après une épuisante et longue montée, il a remis la chienne à sa maîtresse, soulagée.

Grunt Deer Recovery LLC / Facebook

Craig Fazenbaker a partagé la vidéo du sauvetage le lendemain, sur la page Facebook de Grunt Deer Recovery LLC. La voici :