  5. Un sans-abri au bord des larmes lors des retrouvailles avec son chien volé quelques jours plus tôt dans un train, alors qu'il dormait

A New York, un sans-abri a vécu un véritable cauchemar lorsque son chien a été volé. Une disparition brutale, qui a bouleversé son quotidien et déclenché un élan de solidarité.

Illustration : "Un sans-abri au bord des larmes lors des retrouvailles avec son chien volé quelques jours plus tôt dans un train, alors qu'il dormait"
© PIX11 News / YouTube

Inconsolable depuis la disparition de son chien, volé alors qu’il s’était assoupi à bord d’un train, Charles Williams attendait désespérément des nouvelles de l’animal. Il les a finalement eues au bout de 4 longs jours d’angoisse, rapportait ABC7 Eyewitness News.

Sans-abri, Charles Williams pourrait très bien passer ses nuits dans l’une des structures d’accueil new-yorkaises, mais il refuse de le faire car les chiens n’y sont pas acceptés. Or, son ami à 4 pattes appelé Roc est quasiment sa seule famille, même s’il a une fille et un petit-fils. Il serait hors de question pour lui d’être séparé de l’American Bully de 2 ans.

Illustration de l'article : Un sans-abri au bord des larmes lors des retrouvailles avec son chien volé quelques jours plus tôt dans un train, alors qu'il dormait
PIX11 News / YouTube

Le dimanche 10 août à 6 heures du matin, l’homme s’était endormi dans le train quand un individu, profitant de ce moment d’inattention, s’est emparé de Roc.

Illustration de l'article : Un sans-abri au bord des larmes lors des retrouvailles avec son chien volé quelques jours plus tôt dans un train, alors qu'il dormait
PIX11 News / YouTube

Informée de la situation, la police de New York (New York Police Department) a lancé un appel à témoin dans l’espoir de retrouver le chien et d’identifier son ravisseur. Elle a d’ailleurs diffusé des photos du suspect, obtenues grâce à des caméras de surveillance.

“J’ai l’impression de l’avoir laissé tomber, mais ça ne se reproduira plus”

La délivrance est arrivée 4 jours plus tard. Le jeudi 14 août, les forces de l’ordre ont, en effet, contacté Charles Williams pour lui annoncer que son compagnon canin venait d’être retrouvé sain et sauf.

Illustration de l'article : Un sans-abri au bord des larmes lors des retrouvailles avec son chien volé quelques jours plus tôt dans un train, alors qu'il dormait
PIX11 News / YouTube

Quelqu’un a déposé Roc devant le commissariat du 44e Precinct, dans le Bronx. Les retrouvailles ont eu lieu peu après au poste de police. Le maître de l’American Bully ne cachait pas son émotion.

Illustration de l'article : Un sans-abri au bord des larmes lors des retrouvailles avec son chien volé quelques jours plus tôt dans un train, alors qu'il dormait
PIX11 News / YouTube

J’ai envie de pleurer”, a-t-il effectivement déclaré dans un reportage de PIX11 News (ci-dessous). “Dans une grande ville comme New York, il n’est pas évident de retrouver son chien”, a-t-il ajouté.

Il dépend de moi, je dépends de lui, poursuivait Charles Williams. J’ai l’impression de l’avoir laissé tomber, mais ne t’inquiète pas, ça ne se reproduira plus”.

  Invité

    Invité a écrit : Auj.

    Bravo aux policiers. Je ne suis pas certaine qu'une telle réactivité serait de mise partout pour le chien d'un SDF. Si seulement cela pouvait faire tâche d'huile.

      Répondre   Signaler

