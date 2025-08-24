Pour mettre à l’aise un chien errant, ce Berger Australien l’invite à jouer (vidéo)

Depuis qu’elle est un chiot, Stella reçoit de nombreux jouets et peluches de la part de ses propriétaires. Elle y tient précieusement, mais lorsqu’une nouvelle boule de poils est arrivée à la maison, elle n’a pas hésité à partager l’un d’eux.

Depuis son plus jeune âge, Stella a la chance de pouvoir vivre au sein d'une maison aimante. Ses propriétaires n'ont jamais cessé de la gâter et la chienne s'est épanouie à leurs côtés. Tous les chiens n'ont malheureusement pas ce privilège, et c'est le cas de son congénère, qui est récemment entré dans sa vie. Les jouets ne sont pas familiers pour ce dernier, mais il peut compter sur sa sœur canine pour lui apprendre à s’amuser.

Les propriétaires de Stella n'ont pas donné d'indication supplémentaire au sujet du nouveau toutou de la maison. Il est juste précisé qu'il a été trouvé dans la rue, mais nous ne savons pas si la famille prévoit de le garder ou non.

Quoi qu'il en soit, il a été emmené dans la maison et a pu faire la connaissance de Stella. Plutôt que de se montrer territoriale et réticente vis-à-vis du nouveau, la gentille chienne est restée fidèle à elle-même. Elle a été très accueillante et amicale avec le petit chien.

@fetchmeastella / TikTok

Une grande sœur idéale

Elle est même allée plus loin en tentant de mettre à l'aise ce dernier à l'aide de ses propres jouets. Dans une vidéo postée sur TikTok et partagée par Parade Pets , on la découvre en pleine interaction avec le petit chien. Elle est filmée en train de l'inviter à jouer avec l'une de ses peluches . En légende, les propriétaires de la chienne indiquent qu'elle est en train de lui apprendre à jouer.

Même si son interlocuteur n'est pas très réceptif, Stella n'en démord pas et tente de créer du lien avec son congénère. Ces images n'ont pas laissé les internautes insensibles, car ils étaient nombreux à réagir sous la vidéo, dans la section des commentaires : « Oh mon Dieu, j'adore ce chien montrant au plus petit chien comment jouer, c'est tout simplement précieux. Merci de partager une superbe vidéo », écrivait une personne ; « Je ne sais pas ce qu'on a fait pour mériter des chiens », constatait une personne touchée par la pureté des animaux.