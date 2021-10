Pour aider son Jack Russell paralysé à vivre normalement, une femme lui offre un chariot à 2 roues

La paralysie dont souffre Scrappy ne l'a pas empêché de vivre pleinement sa vie. Sa propriétaire lui a offert le plus beau des cadeaux, pour lui permettre de se déplacer.

La vie de Scrappy a basculé en 2016. Le Jack Russell Terrier, âgé de 6 ans à l'époque, a été victime d'un accident. Alors qu'il jouait dans le jardin avec les autres chiens de la famille, Toffee, de la même race, et Rocky, un Labradoodle, l'une de ses pattes s'est soudainement et anormalement pliée.

Amy Smith et son partenaire, nommé Jon, l'ont directement conduit chez le vétérinaire. Ce dernier a conclu que l'animal avait été victime d'une foulure. Mais de retour à la maison, aucune amélioration n'a été observée. « Scrappy était un chien très nerveux. Il avait l'habitude de faire des sauts périlleux et de monter et descendre du lit. Cette nuit-là, il ne pouvait pas sauter, alors j'ai dormi avec lui par terre », a déclaré la trentenaire à Teamdogs.

Un autre rendez-vous a été pris à la clinique. Cette fois, le diagnostic s'est avéré beaucoup plus sombre...

Un chien paralysé et incontinent

Analyses et radiographies ont révélé la rupture d'un disque de la colonne vertébrale. Pour les professionnels de santé, aucun doute que le Jack Russell ne retrouve jamais ses sensations dans ses pattes arrière. Devenu incontinent, ses parents adoptifs doivent désormais l'aider à se soulager.

« On nous a donné la possibilité d'euthanasier Scrappy ou de le garder – tant que nous étions prêts à prendre soin d'un chien handicapé », a expliqué Amy. « Nous savions que nous voulions lui donner une chance. »

Après avoir subi une opération chirurgicale, le petit chien a profité de quelques séances d'hydrothérapie et de physiothérapie quotidiennement, pendant 6 semaines. Mais aucun changement n'a été observé. « Nous avons dû accepter qu'il serait paralysé pour toujours », a confié sa propriétaire.

© Amy Smith

Un chien handicapé, mais pleinement épanoui

2 mois après l'accident tragique, Amy Smith a découvert l'existence d'une entreprise spécialisée qui fabrique des chariots pour les chiens handicapés. Était-ce un nouvel espoir pour la famille ?

La mère de Scrappy a tenté le coup, par amour pour lui. Elle a acheté le véhicule miniature et en a équipé son ami à fourrure. Ce dernier s'est rapidement adapté à l'engin.

© Amy Smith

Grâce à ce cadeau, Scrappy a enfin eu la possibilité de se mouvoir de nouveau. « Ses roues ont changé sa vie », s'est enthousiasmée Amy. « Il sort tous les jours et vole comme le vent. Parfois, il est si rapide que vous ne pouvez pas l'attraper ! »

Bien qu'il ait traversé une épreuve terrible au cours de son existence, le chien n'a jamais perdu sa bonne humeur et son petit côté espiègle. Il se promène, court et s'amuse. La dévotion des membres de son foyer lui a permis de surmonter les défis et de se sentir heureux.

© Amy Smith