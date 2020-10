Les secours interviennent en hélicoptère pour tenter de récupérer un chien pris au piège par l’écume de mer sur la côte

En Angleterre, plusieurs équipes de secouristes se sont mobilisées pour sauver un chien qui s’était retrouvé cerné par l’écume en bord de mer. Un hélicoptère a même été envoyé sur les lieux, et c’est justement grâce à lui que l’animal s’en est sorti.

Samedi dernier (26 septembre 2020), un chien s’est retrouvé en mauvaise posture sur une plage du comté des Cornouailles, dans le sud-ouest de l’Angleterre, comme le rapporte le site I Love My Dog So Much.

Le quadrupède était, en effet, pris au piège dans une sorte de petite crique à Porth Beach. Il était cerné d’un côté par les rochers et de l’autre par un véritable mur d’écumes formé par les incessantes vagues.

2 personnes s’en sont aperçues et ont tenté de lui venir en aide. Ce faisant, elles se sont retrouvées bloquées à leur tour dans la crique. Les secours ont été prévenus et, peu après, les équipes de garde-côtes de Padstow et de Newquay sont arrivées sur place. Elles ont bientôt été rejointes par les volontaires de la Royal National Lifeboat Institution.

L’intervention a toutefois été grandement facilitée par l’arrivée d’un hélicoptère déployé par les garde-côtes. Un sauveteur en a été descendu au moyen d’une corde et est parvenu à récupérer le chien sain et sauf. Il s’est ensuite chargé de ramener le duo qui avait tenté en vain de lui venir en aide.

L’opération de sauvetage par hélicoptère a été filmée, et la vidéo postée le jour-même sur la page Facebook des garde-côtes de Padstow.

A lire aussi : Atteint d'une maladie, mortelle dans 80% des cas, seul le chiot le plus faible de la portée survit !