Un chat réfugié sur un radeau de fortune lors d'une inondation retrouve la terre ferme grâce à 2 bons samaritains (vidéo)

Après avoir sévi sur la Floride le jeudi 26 septembre 2024, l’ouragan Hélène est remonté vers le nord, s’abattant sur les Etats de la Géorgie, de la Caroline du Sud et de la Caroline du Nord. Les médias américains font état de 130 décès causés par le phénomène météorologique dévastateur, ainsi que de 600 personnes disparues.

Une vidéo partagée le 28 septembre sur le compte TikTok « @travardi », capturée en Caroline du Nord et relayée par PetHelpful donne un aperçu des inondations provoquées par l’ouragan, mais permet aussi et surtout de découvrir le courageux sauvetage d’un animal en détresse.

Filmée depuis les hauteurs d’un bâtiment, la scène a eu lieu dans le quartier de River Arts District à Asheville, dans l’ouest de l’Etat.

On y voit d’abord un chat terrifié, se tenant sur une palette en bois en guise de radeau de fortune. L’embarcation improvisée du félin est emportée par le courant sur cette voie ferrée complètement inondée.



@travardi / TikTok

Apparaît ensuite un premier homme vêtu de noir, l’eau lui arrivant au niveau de la taille. Il s’approche du chat pour tenter de lui venir en aide. A en juger par la réaction des témoins que l’on entend dans la vidéo, sa première tentative n’est pas fructueuse. A ce moment-à, lui et le félin sont cachés par les arbres.

Un autre homme intervient par la suite et parvient à prendre le chat dans ses bras. Ils se dirigent alors vers la clôture longeant le chemin de fer, puis celui qui tient le quadrupède le relâche de l’autre côté du grillage.

Le chat tombe dans une petite flaque d’eau, mais se retrouve enfin au sec et s’empresse de s’éloigner en direction des habitations voisines.



@travardi / TikTok

Eloges et critiques…

Ce sauvetage a été salué par de nombreux internautes ayant réagi en commentaires. Certains ont toutefois demandé pourquoi les 2 hommes n’ont pas hébergé le rescapé, mais d’autres leur ont répondu qu’ils avaient probablement eux-mêmes perdu leurs logements.

Emmener le chat au refuge n’était pas possible non plus, car toutes les routes de l’ouest de la Caroline du Nord étaient fermées.

Voici la vidéo :

