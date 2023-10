Policiers et automobilistes tentent de secourir un chien courant dangereusement sur une autoroute

Un chien en fugue s’étant retrouvé sur une autoroute fréquentée a mobilisé plusieurs patrouilles de police, mais aussi des automobilistes qui souhaitaient lui venir en aide. L’intervention d’une conductrice ayant assisté à la scène et accompagnée de sa chienne a été décisive.

Balou et ses propriétaires se souviendront longtemps de la mésaventure vécue par le premier et qui aurait pu lui coûter cher. Heureusement, il s’en est sorti sain et sauf grâce à une dog-walker qui était de passage, rapportait CBS News 8.

Chow Chow âgé d’un an et demi, Balou s’était échappé du domicile pour se retrouver sur l’autoroute California 163 à San Diego, en Californie (Etats-Unis). Les voitures y passaient à toute vitesse et il risquait d’y perdre la vie.



« Il était parti de la maison en courant, raconte sa propriétaire Linda. Ce n’est pas un chien d’extérieur. C'est un chien d’intérieur. Je me demandais comment il s’était retrouvé sur l'autoroute ».

Pour ajouter à la détresse de Linda, certains dans son entourage ne comprenaient pas pourquoi elle déployait autant d’efforts pour le retrouver. « Tout le monde me disait : c'est juste un chien, c'est juste un chien, confie-t-elle à ce propos. Et je répondais : tu ne comprends pas, ce n’est pas qu’un chien ! »

Famille et voisins continuaient de chercher Balou. Ils ignoraient qu’il était en grand danger sur l’autoroute et qu’il en perturbait le trafic.

Christine, qui exerce le métier de promeneuse de chiens, était parmi les automobilistes présents sur les lieux. Elle était accompagnée de sa chienne Bouledogue Français Mula.

Une première tentative ratée

« Les policiers roulaient sur un côté de l’autoroute, relate la dog-walker. L’autre côté était également fermé. J'ai vu un chien courir vers moi sur la route ». Elle est alors descendue de son véhicule et s’est agenouillée pour essayer de rattraper Balou, mais n’y est pas parvenue.

Elle a repris la route, effectué quelques courses, puis est repassée par cet endroit. Les policiers ne réussissaient toujours pas à mettre la main sur le Chow Chow. Christine était tout près et a eu l’idée de faire intervenir Mula.

Quand Balou a vu sa congénère, il est venu vers elle. Christine s’est agenouillée à nouveau, et cette fois-ci, le toutou fugueur s’est approché d’elle. Elle a retiré la laisse de Mula pour attacher Balou et le mettre en sécurité dans sa voiture. Le chien a ensuite été pris en charge par la San Diego Humane Society.



« C'était un effort de groupe »

« Beaucoup de gens ont vraiment essayé d’aider. C’est toujours une situation dangereuse. On ne sait jamais comment un chien va réagir. C'était un effort de groupe, en fin de compte », dit Christine.

Au refuge, on a découvert que Balou était pucé. Grâce à son identification, l’équipe de la San Diego Humane Society a pu contacter Linda. Celle-ci n’a pas caché son émotion lors des retrouvailles.

