Le promeneur de chiens de Lady Gaga a repris ses fonctions auprès de la chanteuse après sa terrible agression

Près de 4 mois après avoir frôlé le pire, Ryan Fischer a repris son travail de dog-walker et s’est remis à promener les chiens de Lady Gaga. Une bonne nouvelle pour l’intéressé, la star, les canidés eux-mêmes et tous ceux qui ont suivi cette affaire.

Ryan Fischer s’est remis de ses blessures par balles et a repris son activité, comme le rapportait TMZ ce lundi 17 mai.

Fin février, le jeune homme était en train de promener les 3 Bouledogues Français de Lady Gaga à Los Angeles, alors que cette dernière était en tournage à Rome, quand des individus armés lui ont tiré dessus.

Les assaillants se sont ensuite emparés de 2 des chiens, Gustav et Koji. Le 3e, une femelle appelée Miss Asia, s’était enfuie, avant d’être récupérée peu après par la police. Ses congénères ont été ramenés quelques jours plus tard par une femme d’une cinquantaine d’années, suspectée d’être la complice des ravisseurs. A ce titre, elle a été arrêtée par la police, tout comme 4 autres personnes.

Ryan Fischer, lui, a vécu plusieurs semaines d’hospitalisation. Grièvement blessé, les médecins avaient dû lui enlever une partie d’un poumon. Après une période de flottement où il était entre la vie et la mort, il a remonté la pente et quitté l’hôpital.

En pleine forme et de nouveau au travail

Il s’est même remis au travail récemment, reprenant son métier de dog-walker, ou promeneur de chiens. Vendredi dernier (14 mai), il a été vu et photographié alors qu’il se présentait au domicile de Lady Gaga, les bras chargés de cadeaux et de fleurs destinés à la chanteuse et comédienne américaine. Il paraissait en pleine forme.

On imagine que Gustav, Koji et Miss Asia étaient ravis de revoir Ryan Fischer, cet homme qui avait bien failli perdre la vie en s’occupant d’eux. D’après TMZ, il ne les promène plus de nuit, comme il le faisait auparavant, mais exclusivement en journée.

De leur côté, les 3 kidnappeurs présumés sont poursuivis pour tentative de meurtre et vol aggravé. Les 2 autres suspects le sont pour complicité.