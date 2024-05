La générosité d'une commerçante change la vie d'une chienne errante blessée par balle et de ses chiots nouveau-nés

Au Bixby Farm and Ranch Supply, on vend des produits destinés aux agriculteurs et éleveurs, mais on n’était pas vraiment préparé à accueillir toute une famille canine en détresse. C’est pourtant ce que la propriétaire du magasin a fait après avoir été alertée par un client au sujet d’une chienne errante et de ses 7 petits.

Dans l’est rural de l’Oklahoma (Etats-Unis), les maisons délabrées car abandonnées depuis des années ne sont pas rares. C’est dans le jardin de l’une d’elles, située à Bixby, qu’une chienne errante a trouvé refuge pour élever ses 7 chiots nouveau-nés, tentant désespérément de les mettre à l’abri des éléments et des dangers.

Le sort des 8 canidés a ému un client du Bixby Farm and Ranch Supply, un magasin local proposant des articles et aliments pour animaux de ferme. Il en a parlé à Andrea Whinery, la propriétaire de l’établissement, et cette dernière a tout de suite accepté d’offrir l’hospitalité à ces créatures en difficulté.



FOX 23

« Mon mari a appelé le service de contrôle des animaux, puis le client – en fait, je ne sais pas si c’est le même client – nous a amené [les chiens] le lendemain », raconte l’intéressée à FOX 23. Rien ne permettait d’identifier la chienne, qui ne portait ni collier ni médaille. Andrea Whinery a donc décidé de l’appeler Momma Dog.



FOX 23

La commerçante était d’autant plus inquiète pour la maman chien qu’elle a constaté qu’elle était blessée à la tête. « Elle avait peut-être une vieille blessure par balle ou quelque chose comme ça », dit Andrea Whinery, qui a toutefois été rassurée par les résultats de l’examen vétérinaire. « Elle semble aller très bien », indique-t-elle, en effet, à ce propos.



FOX 23

« Elle et ses chiots sont au chaud et en sécurité »

La lésion a été traitée et la chienne a pu découvrir le coin que sa bienfaitrice a aménagé au magasin pour lui permettre d’élever ses petits, qui sont âgés de 3 ou 4 semaines, dans de bonnes conditions.



FOX 23

« Je suis contente que nous puissions le faire, parce que nous avons de la nourriture pour chien ici et nous pouvons prendre soin d'elle », confie Andrea Whinery, qui ajoute qu’« elle et ses chiots sont au chaud et en sécurité de jour comme de nuit ».

FOX 23

Elle explique enfin que les familles désireuses d’adopter Momma Dog et ses chiots peuvent venir les voir au magasin 7 jours sur 7, mais il leur faudra attendre que les jeunes canidés aient au moins 8 semaines avant de les séparer de leur mère.