Ce chien a une technique très particulière pour faire peur à son propriétaire pendant une partie de cache-cache (vidéo)

Le cache-cache fait partie des jeux affectionnés par nos animaux de compagnie. Ils aiment se tapir dans un coin puis surgir à l’approche d’autrui, créant parfois la surprise. Certaines boules de poils sont plus mauvaises que d’autres pour se cacher, mais leur propriétaire joue le jeu, car elles sont tout bonnement adorables.

Sur les réseaux sociaux, la vidéo d’un chien tentant de surprendre son petit maître humain a fait réagir la Toile. Bien que l’animal soit déterminé, sa cachette n’est pas la meilleure, mais qu’importe pour lui. Il s’amuse comme un fou et fait rire sa famille.

Leonidas, un jeune chien au pelage doré et à la truffe noire, fait le bonheur de ses humains depuis la fin du mois de décembre 2023. Il est entré dans leur vie à l’âge de 2 mois et n’a cessé de diffuser de la joie autour de lui après cela.

@dohdoh05 / TikTok

Une drôle de cachette

Il a noué un lien très fort avec Jeremiah, le cadet de la maison. Le jeune homme et lui sont devenus « des meilleurs amis » selon la mère de famille, Rachel. Tous les 2 partagent des moments de tendresse, mais aussi des parties de jeux hilarantes. Sur le compte TikTok @dohdoh05, Rachel a publié l’une d’elle après l’avoir filmée. La vidéo, relayée par Parade Pets, est devenue virale, comptabilisant 2,5 millions de vues.

Sur les images, on remarque Leonidas accroupi contre la dernière marche de l’escalier. Jeremiah est en train de descendre, et on comprend que la boule de poils se cache en attendant qu’il arrive à sa hauteur. Elle est évidemment visible, mais l’enfant fait semblant de ne pas la voir pour ne pas gâcher son moment. Quand il arrive près d’elle, elle bondit pour l’effrayer, créant tout de même un effet de surprise. Sa queue remue énergiquement comme si elle était très fière de son coup !

Même si Leonidas n’est pas le meilleur pour trouver une cachette, son tempérament jovial et sa détermination ont touché les internautes : « Ça me fait penser à un enfant qui se cache les yeux en croyant qu'ainsi, il devient invisible » plaisantait une utilisatrice, « C'était la meilleure cachette du monde entier » badinait une autre.