Poignardée 14 fois, cette chienne refuse de cesser d’aimer et trouve enfin une famille qui la chérit

Les sauveteurs d'animaux et vétérinaires ont malheureusement l'habitude d'être confrontés à des cas extrêmement difficiles. Pourtant, chacune de ces situations est une épreuve à surmonter. Le cas de Yuki a été un véritablement choquant pour ceux qui ont rencontré l’animal au moment de son sauvetage. S'il est insupportable d'imaginer la souffrance que le chien a endurée, ses sauveteurs peuvent se réconforter en sachant qu'il est en sécurité pour toujours.

Yuki a été emmené au refuge Paws Chicago, dans l’Illinois (États-Unis) après avoir été récupérée par le contrôle animalier local, rapportait le Kansas City Star. Les sauveteurs ont compris l'urgence de la situation en la voyant couverte de plaies. Elle a donc immédiatement été prise en charge par une équipe de vétérinaires.

Un constat dramatique

Les praticiens ont observé son corps et ont constaté qu'il était parsemé de blessures « au visage, au cou et au dos » faites à l’arme blanche. Ils ont alors conclu que leur patiente avait été victime de 14 coups de couteau. Cela a laissé ses sauveteurs sans voix : « La violence qu'elle a subie était choquante », écrivaient-ils. Heureusement, après avoir été prise en charge, son pronostic vital n'était plus engagé.

Tout au long de sa convalescence, et même dès le début de son sauvetage, Yuki n'a pas montré une once de méchanceté envers les humains. Au contraire, elle les aimait particulièrement, comme si elle savait faire la part des choses entre celui qui l'avait agressée et les autres : « Yuki nous a bouleversés, non seulement par la violence qu'elle a subie, mais aussi par sa volonté d'aimer et de faire confiance à nouveau », écrivait un porte-parole de l’association.

Un nouveau départ

Ce tempérament de battante et cette résilience ont énormément touché l'une des vétérinaires qui s'étaient occupés d’elle. Les 2 ont passé beaucoup de temps ensemble, car la chienne était en famille d'accueil chez la femme pour se remettre de ses blessures. Après sa guérison, il était temps de lui trouver une maison pour la vie, mais sa bienfaitrice s'est rendu compte qu'elle ne voulait plus la laisser partir. Elle l’a donc définitivement adoptée et l’a renommée Bonnie, marquant ainsi un nouveau départ pour la rescapée.

