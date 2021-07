2 personnes inculpées dans l’affaire du Husky abandonné sur le bord de la route. L'automobiliste explique la raison de son acte choquant

Plus d’une semaine après les faits, le conducteur d’un véhicule et son passager filmés en train d’abandonner un chien sur une route texane ont été identifiés. Ils seront poursuivis pour acte de cruauté envers un animal.

Les enquêteurs du bureau du shérif d’El Paso, au Texas, ont identifié et inculpé 2 personnes dans la triste affaire du Husky Sibérien abandonné sur le bord d’une route, rapportait KFOX ce mardi 27 juillet.

Le dossier a été transmis au procureur de district du comté et les prévenus sont poursuivis pour acte de cruauté envers un animal. Il s’agit de Luis Antonio Campos, 68 ans, et Moises Soto, 17 ans. C’est ce dernier que l’on voit dans la vidéo filmée à Horizon City et ayant été largement relayée la semaine dernière, où il détachait le quadrupède avant de remonter dans le 4x4 sans lui.

Quant à Luis Antonio Campos, il est vraisemblablement le conducteur du véhicule. Après la diffusion de la séquence et l’appel à témoin lancé par les forces de l’ordre, il s’est présenté au bureau du shérif à Clint pour donner sa version des faits et prendre connaissance des charges retenues contre lui.

L’auteur de l’abandon affirme avoir voulu « déplacer » le chien

Il a ainsi affirmé que le canidé en question errait dans son quartier et s’était signalé par son agressivité. D’après le sexagénaire, le Husky Sibérien se serait introduit dans sa propriété pour causer des dégâts dans son jardin et aurait même tué le chien de son voisin. L’homme a également soutenu qu’il lui avait donné de la nourriture et de l’eau.

Les enquêteurs n’ont pas manqué de lui rappeler que l’abandon d’un animal est un acte puni par la loi. Luis Antonio Campos leur a indiqué qu’il n’avait pas le numéro du service de contrôle des animaux local et qu’il souhaitait simplement « déplacer » le chien.

Le Husky, lui, a été adopté peu après son sauvetage. Il s’appelle désormais Nanook et se porte à merveille.

