"Dépit et colère" après le sauvetage de 5 chiens et un chat qui menaient une vie de misère chez leur propriétaire récidiviste

A Durnes dans le Doubs, une intervention conjointe de la SPA de Besançon et des gendarmes a permis de mettre fin au calvaire que subissaient plusieurs animaux livrés à eux-mêmes dans des conditions déplorables. Derrière les murs de cette maison insalubre, un lourd passé de négligences resurgit, avec un bilan qui glace le sang.

Xavier Garcia, président de la SPA de Besançon, confie à France Bleu ressentir “du dépit et surtout de la colère” après l’horrible découverte faite par son équipe et la gendarmerie à Durnes (25).

Leur intervention a eu lieu le jeudi 14 août au domicile d’une personne qui s’était déjà signalée en négligeant des animaux, des poneys en l’occurrence. L’affaire des 4 équins du parc Micaud, victimes de maltraitance dans une ferme d’Ornans, avait suscité un vif émoi dans la région en mars 2024.

La propriétaire avait été condamnée, 9 mois plus tard, à verser plus de 20.000 euros à la SPA de Besançon, mais n’avait pas été interdite de détenir des animaux.

Bénévoles et gendarmes avaient donc affaire à une récidiviste en intervenant à Durnes, et ont été choqués par ce qu’ils y ont constaté. Ils ont pu sauver 6 animaux mal en point - 5 chiens et un chat - détenus dans une maison insalubre, où les sols étaient jonchés de déjections, d’urine et de détritus.



SPA de Besançon - Refuge des Longeaux / Facebook

“Les gamelles renversées, les seaux d’eau asséchés depuis longtemps. Dans un coin, 4 chiens et un chat recroquevillés, le regard vide. Affamés. Assoiffés. Terrifiés “, peut-on lire sur la page Facebook de la SPA de Besançon .

Un chien “incapable de se lever”, une dizaine de cadavres dans le jardin

L’un des chiens, appelé Mario, était “incapable de se lever, paralysé de l’arrière-train, laissé à attendre la fin”. Un autre avait été confié à un membre de la famille de la propriétaire, mais il a finalement été retrouvé par les militaires.



SPA de Besançon - Refuge des Longeaux / Facebook

A lire aussi : Pour cette enseignante handicapée, son chien d’assistance est un allié indispensable dans son laboratoire de sciences

L’inspection du jardin a donné lieu à une révélation encore plus terrible : les cadavres de 11 chiens dans des sacs poubelles.

L’équipe de la SPA de Besançon est mobilisée pour soigner les 6 survivants et les aider à surmonter leurs traumatismes. Une fois remis sur patte, ils pourront être proposés à l’adoption et ainsi commencer une nouvelle vie, loin de la maltraitance.

Quant à leur propriétaire, l’association souhaite la voir jugée et condamnée. “Plus de cadavres dans des sacs-poubelles. Plus de souffrances silencieuses. Plus jamais ça”, conclut la SPA de Besançon sur sa page Facebook.