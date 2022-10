Sauvetage de 73 chiens vivant dans l'insalubrité la plus totale secourus chez un couple du Val-de-Marne

Le compte-rendu et les photos publiés par la Fondation Assistance aux Animaux après une intervention effectuée dans une propriété francilienne donnent la mesure de la souffrance que plus de 70 chiens y vivaient. Des animaux délaissés et évoluant dans un milieu des plus malsains, mais qui reçoivent désormais tout le soin dont ils étaient privés après leur sauvetage.