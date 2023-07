Une association au secours d'un homme ayant découvert à sa sortie du coma que son chien a disparu

Le chien de Buba Nulisch l’avait aidé à surmonter quelques-unes des épreuves les plus difficiles de sa vie. Alors, quand en sortant du coma, l’homme a appris que son meilleur ami s’était volatilisé, il était totalement dévasté et avait grand besoin d’aide pour le retrouver.

Bubba Nulisch habite Grand Prairie dans l’Etat du Texas (Etats-Unis). Son meilleur ami est Bullet, son chien. Il l’avait adopté auprès d’un ami dont la chienne avait mis bas.

« Je ne sais pas pourquoi, mais [Bullet] avait commencé à traîner avec moi. Alors je l’ai adopté », raconte-t-il à Good News Network. Le chiot avait grandi et était devenu son premier soutien et son confident.

Il avait aidé Bubba Nulisch à sortir d’une « profonde dépression » lorsqu’il était au creux de la vague. Ancien chauffeur routier, le Texan avait perdu son emploi à cause de ses problèmes de santé. Il n’avait réussi à tenir le coup que grâce au quadrupède. « Il m'a vraiment aidé émotionnellement, et m'a apporté tellement de bonheur et de joie », confie-t-il.

Le 18 avril 2023, l’ex-camionneur a été hospitalisé à cause d’une infection bactérienne. Les médecins ont dû le plonger dans un coma artificiel. Il s’est réveillé 3 semaines plus tard, et la première chose à laquelle il a pensé était de revoir Bullet. Malheureusement, on lui a appris que son chien avait disparu.

Totalement désemparé, Bubba Nulisch a lancé un appel à l’aide sur Facebook. Il a été vu par Kim Joppie, fondatrice d’une association de sauvetage de chiens à Dallas. Elle avait récemment admis Bullet et ne savait pas à qui il appartenait. Elle était ravie d’avoir enfin retrouvé son propriétaire et de le lui restituer.

« Je n'oublierai jamais ce qu'elle a fait »

La bénévole a donc été aux premières loges pour assister aux émouvantes retrouvailles de Bullet et son humain. « Ils étaient tellement attachés l’un à l’autre, raconte Kim Joppie. C'était si beau. Je n'ai jamais rien vu de tel ».

SWNS / Good News Network

Les 2 compères sont rentrés à la maison et ont vite repris leurs bonnes vieilles habitudes, comme regarder la télévision ensemble.

« Kim est un ange, dit Bubba Nulisch. Je lui suis tellement reconnaissant de me l'avoir ramené. Je n'oublierai jamais ce qu'elle a fait ».