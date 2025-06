Plongée dans le coma, cette chienne victime d'une hémorragie cérébrale ne doit sa survie qu’à une transfusion offerte par un autre chien

Anya était animée par une joie de vivre constante. Ses propriétaires, Billie et Dale, ont un jour perçu une nette différence dans son comportement et ont compris qu’elle devait être amenée en urgence chez un vétérinaire. C’est là-bas, dans un laps de temps d’à peine 48 heures, qu’elle a vécu le pire, mais aussi le meilleur.

Anya est une chienne de 7 ans qui vit non loin de Dublin avec ses parents. Son comportement a changé du jour au lendemain. Sa propriétaire expliquait à WDBJ : « Elle était léthargique, elle n’agissait pas du tout comme d’habitude. Et puis, j’ai remarqué que son haleine avait changé et ne sentait vraiment pas bon ».

« Je l’ai emmenée à la clinique »

Les propriétaires ont pris la route, direction Dublin pour savoir ce qu’il était en train de se passer pour la pauvre chienne. Une mauvaise nouvelle est tombée : « Ils ont fait des analyses de sang et elles ne se sont pas bien passées », expliquait Billie.

En effet, les résultats étaient préoccupants, avec un taux très bas de plaquettes et un problème identifié de coagulation sanguine. L’état léthargique de la chienne s’accompagnait de saignements importants et préoccupants.

WDBJ7 / Facebook

« Une hémorragie cérébrale, 24 heures plus tard »

L’état d’Anya n’a fait qu’empirer. Face à la situation catastrophique, Billie se rappelle : « Nous étions quasiment prêts à lui dire au-revoir ». La chienne a été transportée vers une clinique spécialisée : Virginia-Maryland College of Veterinary Medicine, pour recevoir des soins en urgence. L’équipe était unanime : Anya avait besoin d’une transfusion sanguine dans les plus brefs délais.

« Le match parfait »

Même si le don du sang est très peu répandu chez les animaux, la clinique universitaire a fait appel à une chienne compatible avec l’hémoglobine d’Anya. C’est donc grâce à Indie, une petite chienne de 3 ans, que la chienne malade a pu être remise sur pied.

« C’était incroyable. C’est un miracle »

Billie et Dale se rappelleront toujours de cette nouvelle qui leur a été annoncée. Anya allait mieux et cela semblait « incroyable » après les derniers jours passés. Billie confiait : « Nous avons pleuré des larmes de chagrin, puis nous avons pleuré des larmes de bonheur ».

Lauren Lytle, responsable qualité du laboratoire Vitals Lab, qui collecte le sang à destination des animaux, rappelait l’importance du don, qui peut sauver des vies. Malheureusement, les stocks sont souvent faibles, ce qui compromet parfois le bon déroulement des soins. « Si nous n’avons que 12 donateurs, rappelait-elle, vous ne pouvez faire qu’un don toutes les 6 semaines ».