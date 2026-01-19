« Piégée par sa propre laisse », une chienne disparue depuis 4 jours attendait les secours bloquée contre un arbre

Quand la solidarité, la persévérance et la technologie se conjuguent, les plus belles issues deviennent possibles. La famille d’une chienne répondant au nom de Remi en sait désormais quelque chose, elle qui la cherchait depuis plusieurs jours. Ce qu’elle ignorait, c’est que l’animal était pris au piège par sa propre laisse, coincée dans la végétation.

Après 4 jours d’angoisse, d’interrogations et d’incessantes recherches, la chienne perdue d’une famille de Sioux City, dans l’Etat de l’Iowa (Etats-Unis), a enfin pu rentrer chez elle saine et sauve, rapportait KTIV .

L’alerte avait été lancée le mercredi 14 janvier par les propriétaires de Remi, femelle Berger des Shetland. Les circonstances dans lesquelles elle avait disparu n’avaient pas été précisées, mais les appels à témoins se multipliaient sur les réseaux sociaux et les médias locaux. Ils étaient massivement relayés, notamment par des journalistes tels que Josh Sachnoff.



KTIV

Localisée grâce à un drone

Très vite, de très nombreux membres de la communauté se sont mobilisés, dont un policier du nom de Kevin McCormick et un télépilote de quadrirotor à caméra infrarouge appartenant à l’organisation Sioux Drones.

Toutes ces personnes ont inlassablement poursuivi les efforts pendant 4 jours, jusqu’à cet heureux dénouement ayant eu lieu le dimanche 18 janvier.

La bonne nouvelle que tout le monde espérait apprendre a été annoncée par l’association Noah's Hope Animal Rescue, dont les bénévoles participaient très activement aux recherches. “Absolument incroyable !” peut-on effectivement lire dans son post Facebook partagé dimanche soir et comportant une photo montrant le moment où Remi était mise en sécurité dans une caisse de transport, ses sauveurs posant à ses côtés.

“Merci à toutes les personnes qui ont participé aux recherches”

Ladite photo a été prise par Kevin McCormick, le policier ayant adressé “un immense merci à toutes les personnes qui ont participé aux recherches et partagé ces publications”.



Kevin McCormick / Facebook

D’après KTIV, la laisse de Remi s’était enroulée autour d’un arbre pendant son escapade. Totalement prise au piège, il ne lui restait plus qu’à espérer un miracle. Il a finalement eu lieu avec le survol de la zone par le drone.

L’adorable Sheltie a retrouvé le confort et la sécurité de sa maison, entourée des siens et de ses peluches préférées.

