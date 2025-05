Perdue pendant 18 mois sur une île sauvage, cette femelle Teckel retrouve sa famille grâce à l’odeur d’un t-shirt

L’île de Kangaroo située en Australie est connue pour sa végétation dense et sa faune diversifiée de reptiles. Lorsque Valerie s’est retrouvée perdue dans ce lieu, alors que ses propriétaires y étaient venus en vacances, elle a généré la panique. Il aura fallu plus d’un an et demi pour que la chienne soit de nouveau en sécurité.

« Valerie a été secourue en toute sécurité et est en forme », indiquait Kangala Wildlife Rescue, une association de sauveteurs d’Australie Méridionale. L’information a rapidement été relayée par CNN, permettant au grand public d’apprendre la nouvelle qui se faisait tant attendre. En effet, la chienne que l'on pensait disparue avait été repérée et des photos circulaient depuis quelque temps. Les sauveteurs commençaient à perdre espoir, et c’est finalement un objet bien particulier, le t-shirt de son propriétaire, Josh Fishlock, qui aura fait la différence.

Kangala Wildlife Rescue / Facebook

Un piège bien pensé

Après ces semaines et ces semaines de recherches, les propriétaires de Valerie tout comme l’équipe de sauveteurs ne savaient plus vraiment comment s’y prendre. Ils ont pu repérer la présence de la Teckel, mais celle-ci n’était pas décidée à se rapprocher des humains.

Les fondateurs du refuge, Jared Kangala et Lisa Karran ont eu une idée : utiliser un t-shirt porté par le propriétaire de la chienne pour l’attirer vers le piège. Le maître s’est exécuté et a fourni le vêtement qui a été découpé en bandelettes, elles-mêmes positionnées à divers endroits de la zone banalisée.

Enfin « blottie contre nos genoux »

Les sauveteurs ont agi avec tact et mesure, afin d’être certains que Valerie ne prendrait pas la fuite. La chienne s’est rapprochée, a reniflé plusieurs membres de l’équipe, et a fini par être « complètement calme ». Après 529 jours d’attente, la Teckel était enfin sortie d’affaire.

Une opération permise par de généreux donateurs

Kangala Wildlife Rescue, association à but non lucratif, tenait à rappeler que toutes ces recherches n’auraient pas pu être menées sans l’aide d’un public sensible à la cause de Valerie. En effet, « la surveillance et les diverses méthodes de piégeage » ont un coût. Durant toute la durée de l’opération, la majorité de la communauté s’est montrée soudée, amenant des idées pour attirer la chienne vers la porte de sortie de son errance.

Kangala Wildlife Rescue / Facebook

Grâce à cet acharnement, la Teckel a pu quitter la faune hostile pour rejoindre sa famille.

Les sauveteurs ont également souligné la difficulté de ce sauvetage qui s’est déroulé « en concurrence avec des centaines d’animaux sauvages comme les opossums, les wallabies, les kangourous ou encore les goannas ».