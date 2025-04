16 mois après sa disparition, un Teckel est repéré sur une île d’Australie et ses propriétaires peinent à le croire (vidéo)

Cette Teckel miniature portant le nom de Valerie a disparu en novembre 2023, alors que ses propriétaires étaient en camping sur une île australienne. 1 an et demi après avoir perdu trace de leur chienne, ils ne pensaient pas avoir des nouvelles, et voir se dessiner la perspective de la retrouver.

Après 16 mois passés dans la nature d’Australie du Sud, Valerie n’aurait pas disparu totalement. En effet, elle a été aperçue par une équipe de sauveteurs il y a peu. Pour le moment, la chienne reste insaisissable et refuse l’aide qui lui est apportée. Ses propriétaires gardent espoir et espèrent pouvoir bientôt serrer leur chienne dans leurs bras.

Kangala Wildlife Rescue / Facebook

Une disparition soudaine

Georgia Gardner et son compagnon Josh Fishlock étaient en vacances, sur l’île Kangourou, en Nouvelle-Galles du Sud et passaient une agréable semaine au camping de Stokes Bay. Durant la semaine, Valerie, la Teckel miniature a quitté le terrain et s’est échappée.

Des recherches se sont tout de suite mises en place dans cet environnement connu pour sa faune sauvage. Malheureusement, la mobilisation du couple et d’habitants de l’île n’a rien donné.

« Nous savons que Valerie est vivante »

16 mois après le terrible incident qui a plongé le couple dans une grande tristesse, des nouvelles ont été partagées sur les réseaux sociaux. Georgia a compris que sa chienne était bien en vie, des habitants ayant recueilli des photos d’elle à plusieurs endroits de l’île australienne. Elle témoignait auprès de The Guardian : « Grâce à des témoignages directs et à des photos, nous savons maintenant que Valerie est vivante ».

« Valerie est pour le moment impossible à attraper »

Dès les images publiées, l’association Kangala Wildlife Rescue s’est rendue sur les lieux pour entamer la suite des recherches. Malheureusement, la petite chienne ne s’est pas laissée approcher. Les sauveteurs témoignaient : « Elle s’enfuit au moindre signe de présence humaine ou de véhicule, et malgré tous les efforts des habitants dévoués de l’île, Valerie est pour le moment impossible à attraper ».

« Elle ne m’a jamais quitté »

Les propriétaires ne Valerie peinent à croire les nouvelles qui arrivent jusqu’à eux. Depuis qu’ils ont compris que leur chienne était vivante, les hypothèses se multiplient concernant sa survie dans un environnement aussi hostile. La chienne qui ne quittait pas son « collier rose » aurait-elle été protégée par des habitants de l’île ? L’association qui mène les recherches ne croit pas à cette piste.

Les bénévoles rappelaient que « les chiens sont les plus grands opportunistes du règne animal », et qu’ils se débrouillent avec les moyens du bord. Valerie a donc dû réussir à s’intégrer à une meute de chiens sauvages, en se nourrissant de nourriture glanée çà et là.

Kangala Wildlife Rescue / Facebook

Nous espérons que Valerie puisse être à nouveau près de ses propriétaires, qui n'attendent qu'elle.