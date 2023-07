En découvrant 2 chatons désespérés près d'un puits, ils comprennent qu'un 3e est en détresse

Porter secours à un chat en détresse est souvent une entreprise complexe, voire risquée. La réaction de l’animal est imprévisible et l’endroit où il se trouve est difficile d’accès. Des gens n’hésitent pourtant pas à surmonter les pires difficultés et à se mettre en danger pour venir en aide aux créatures prises au piège, leur offrant ainsi une seconde chance dans la vie.

C’est ce qui s’est produit récemment à Suryapet, ville de l’Etat du Télangana dans le sud de l’Inde. Un récit rapporté par The Times of India.

Une famille s’était aperçue de la présence de 2 chatons aux abords d’un puits. Les petits félins refusaient catégoriquement de s’en éloigner depuis 2 jours. Intrigués par leur comportement, les maîtres des lieux ont décidé de jeter un coup d’œil dans la cavité.

C’est ainsi qu’ils se sont rendu compte qu’un 3e chaton était coincé au fond de ce puits profond de 12 mètres. Ils ont bien tenté de le récupérer à plusieurs reprises, mais n’y sont pas parvenus.

Un voisin ayant appris ce qui se passait a contacté l’association Animal Warriors Conservation Society, basée à Hyderabad à près de 150 kilomètres de là.



Sauvetage réussi !

Pradeep Nair, le fondateur de l’organisation, a tout de suite accepté d’intervenir. Il a envoyé une équipe de 3 personnes à Suryapet : Sanjib Das, Romen Das et Arun Das.



Dès leur arrivée sur place, les secouristes animaliers ont déployé des cordes, puis l’un d’eux est descendu dans le puits. Ses collègues lui ont ensuite passé une caisse de transport dans laquelle il a installé le chaton. Il ne leur rester plus qu’à remonter le quadrupède en toute sécurité.



Soulagé d’avoir retrouvé la liberté et la surface, le chaton est parti en courant rejoindre ses frères. On ne sait pas si la fratrie est errante ou a une maison, mais elle est de nouveau au complet et hors de danger grâce à l'Animal Warriors Conservation Society.

