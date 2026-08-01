Perdue au milieu d’une route très fréquentée, cette chienne fait tout son possible pour protéger son petit compagnon jusqu’à l’arrivée des secours (vidéo)

À la fin du mois de juillet, Suzette Hall – fondatrice de l’association américaine Logan’s Legacy 29 – et une amie bénévole ont été appelées au sujet de 2 chiens blottis l’un contre l’autre au milieu de la route. Après les avoir sauvés, les bonnes samaritaines ont découvert qu’il s’agissait d’animaux perdus et ont pu les restituer à leur famille.

Il y a quelques jours, Suzette Hall et son amie Rosario Ortiz sont intervenues à Los Angeles, en Californie, pour secourir 2 chiens en danger. Les boules de poils étaient allongées l’une contre l’autre au milieu de la route, alors que les automobilistes défilaient en essayant de les éviter. Aucun d’entre eux n’a essayé de les aider.

Comme le rapporte The Dodo, le grand canidé faisait tout son possible pour protéger son compagnon, qui arborait un petit gabarit. « Et quand je dis qu'elle le protégeait, je veux dire qu'elle ne l'a jamais quitté, indique Suzette, il ne devait pas peser plus de 2 kilos et demi. »

« Elle veillait sur son petit frère »

En arrivant sur les lieux, les sauveteuses ont bloqué la circulation et attiré les animaux dans un jardin. Elles ont ensuite posé 2 cages avec de la nourriture à l’intérieur, dans l’espoir de les capturer facilement et de les mettre en sécurité.

© Suzette Hall

Mais la grande chienne, baptisée Nova, se montrait extrêmement protectrice envers son petit compagnon, nommé Benji. « Elle veillait sur son petit frère, observant chacun de nos mouvements », précise Suzette.

Les bénévoles se sont adressées à Nova d’une voix douce pendant qu’elles prenaient Benji dans leurs bras pour le déposer délicatement dans sa cage. Mais la chienne refusait de bouger et ne détournait pas le regard. Assise au plus près des barreaux, elle restait fixée sur son ami à 4 pattes et refusait de s’en éloigner.

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© Suzette Hall

Des retrouvailles émouvantes

Finalement, la grande chienne a fini par céder à l’appel de la nourriture, qui l’attendait dans la seconde cage. Une fois les 2 toutous attrapés, ils ont été conduits dans une clinique vétérinaire.

« Je venais d'arriver chez mon vétérinaire avec eux lorsque, soudain, leurs propriétaires paniqués sont arrivés, explique Suzette, ils les cherchaient désespérément. » Ces derniers ont confié habiter à plusieurs kilomètres du lieu de leur trouvaille. Ils les cherchaient depuis leur fugue.

Nova et Benji étaient fous de joie lors des retrouvailles. Ils se sont jetés dans les bras de leurs adoptants. « Je n'ai pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti en les réunissant avec leur famille, raconte Suzette, voir le soulagement illuminer le visage de leurs maîtres et apercevoir ces 2 petits sains et saufs, ensemble, enfin de retour chez eux, a été un moment inoubliable. »

De retour dans leur petit nid douillet, les chiens se remettent de leur mésaventure. Leur famille a mis en place de nouvelles mesures de sécurité pour éviter un nouvel incident.