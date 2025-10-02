Perdu en bord de mer, ce Teckel suit une joggeuse qui l’aide à retrouver son maître après une heure d’angoisse (vidéo)

Quand on se promène, il peut arriver que l’on fasse des rencontres surprenantes. Mais cela peut aussi se produire en faisant son sport. Emma Sunderland en a fait l’expérience lors de son jogging quotidien, lorsqu’elle a été prise en filature par un Teckel qui s’était perdu.

Emma Sunderland est une jeune créatrice de contenus britannique expatriée à Melbourne, en Australie. Sportive accomplie, pour se maintenir en forme elle a l’habitude de faire un jogging quotidien à St Kilda, le long de la mer. En temps normal, en dehors des kilomètres qui s’égrènent, son entraînement se passe sans événement notable. Un jour, pourtant, la joggeuse a remarqué qu’elle était suivie. Mais son poursuivant n’était pas n’importe qui : il avait 4 pattes, plutôt du genre rase-mottes et arborait une silhouette allongée. Il s’agissait en fait d’un Teckel qui avait perdu son maître.

Pourquoi le toutou a décidé de suivre Emma et pas quelqu’un d’autre ? Il est fort probable que la boule de poils ait senti que la jeune femme aimait les animaux et, surtout, qu’elle possédait elle-même un Teckel.

Constatant que le canidé était seul, Emma a pris le toutou dans ses bras et a commencé à demander aux passants s’il leur appartenait. Elle a finalement pu apprendre qu’un homme était à la recherche de son chien. Le souci, c’est que le maître en question se trouvait à Brighton et la jeune femme à St Kilda, soit à plus de 6 kilomètres de distance. Heureusement, avec l’aide d’une cycliste, le propriétaire du Teckel a pu être prévenu.

Emma a donc patienté 45 minutes avec son petit compagnon à 4 pattes le temps que son maître légitime fasse le trajet. Après toutes ces péripéties, la réunion a enfin pu avoir lieu . La “saucisse sur pattes” a donc retrouvé son humain un peu plus d’une heure après avoir disparu.



© @emzsunny / TikTok

