Délaissée depuis un an au refuge, cette chienne reprend espoir en rencontrant son âme sœur

Duchess a posé les pattes à la SPCA de Danville, en Pennsylvanie (États-Unis), au mois de mars 2023. Elle a vu de nombreux congénères rejoindre leur famille pour la vie, mais personne ne s’est manifesté pour l’adopter. Une année entière s’est écoulée, jusqu’à ce que son rêve finisse par se réaliser.

Duchess vivait l’enfer avant d’être secourue. Les sauveteurs l’ont récupérée à la suite d’un signalement et ont constaté qu’elle était émaciée. Sa fourrure était sale, recouverte de terre. Les bienfaiteurs ont pris soin d’elle et l’ont vue se rétablir jour après jour : « Elle est devenue la chienne heureuse et en bonne santé que nous connaissons aujourd'hui » partageait un porte-parole de la SPCA avec The Dodo.

Pennsylvania SPCA Danville Center / Facebook

Un désintérêt général

Malgré son rétablissement et sa joie de vivre, Duchess ne parvenait pas à susciter l’intérêt des adoptants. Elle touchait sa nouvelle vie de la patte, mais personne ne lui laissait sa chance : « Pendant plus d'un an, Duchesse a attendu à notre Pennsylvania SPCA Danville Center, recevant peu d'intérêt. Elle est restée assise et a regardé des centaines d'autres chiens et chats se faire adopter, se demandant quand ce serait son tour » écrivait le refuge sur Facebook.

Le personnel et les bénévoles se sont démenés pour la rendre heureuse au quotidien, mais cela ne remplaçait pas la chaleur d’une famille aimante. Elle méritait d’avoir sa propre maison et de vivre auprès de quelqu’un capable de prendre soin d’elle. Il suffisait qu’une seule personne, la bonne, lui tende la main.

Le départ tant attendu

Cette perle rare a fini par se manifester lors d’un événement d’adoption organisé par le refuge. Duchess faisait partie des participants et une famille l’avait repérée sur les réseaux sociaux. Elle avait fait le déplacement avec son chien Bear pour la rencontrer. Sur place, le coup de cœur s’est confirmé.

Bear a vécu une histoire très proche de celle de Dutchess, ce qui pouvait expliquer leur connexion instantanée. Pour les propriétaires du canidé, il était évident que la chienne devait repartir avec eux. Ils l’ont donc adoptée et depuis, la femelle s’épanouit aux côtés de son nouveau meilleur ami canin.