Pensant devoir venir en aide à 2 chiennes, une bénévole sauve finalement 16 vies qui sont maintenant en sécurité

Ce sauvetage a été difficile et éprouvant sur ce terrain escarpé et hostile. C’est grâce à une grande détermination que les sauveteurs sont arrivés à leurs fins. Étant venus à la rencontre de 2 chiennes, ils ont compris, quelques heures plus tard, que d’autres chiens allaient arriver de manière imminente.

Suzette Hall de Logan’s Legacy 29 se souvient de ce sauvetage comme si c’était hier. Elle témoignait auprès de The Dodo : « 2 petites âmes ont été abandonnées dans l’un des endroits les plus difficiles, un parc immense près de Dodger Stadium à Los Angeles ». Ce lieu immense, dense en buissons, n’est pas vraiment un lieu de paix qui convient aux animaux. Bruyant, car fréquenté par des amateurs de sport qui se rendent au stade, le parc est un dédale dangereux pour ceux qui voudraient s’y aventurer.

« Seules, effrayées, entourées de dangers »

Le premier danger présent dans ce parc est les coyotes qui sont nombreux dans le secteur et qui ont dû encercler les chiennes à plusieurs reprises.

Laissées seules, car certainement abandonnées par leurs propriétaires, les chiennes sont restées dans cet environnement durant 2 semaines.

C’est un passant, qui a finalement entendu leurs cris, qui s’est manifesté auprès de Suzette Hall qui expliquait : « Du plus profond des buissons épais et des arbustes secs, leurs cris résonnaient. Dieu merci, quelqu’un les a entendues et a commencé à apporter de la nourriture et de l’eau ».

Un terrain inaccessible

La sauveteuse s’est rendue sur les lieux dans l’espoir de récupérer les chiennes, et s’est vite rendue compte que le terrain était inaccessible. Elle racontait : « L’endroit où ils ont été laissés était si escarpé que je ne pouvais même pas porter de pièges sur la route de montagne. Alors, je les ai mis en bas et j’ai jeté de la nourriture vers le haut, en priant pour qu’elles descendent. Par miracle, elles l’ont fait, une par une ».

« Elles étaient toutes les 2 enceintes »

Attrapées grâce aux cages pièges, les 2 chiennes ont été hissées jusqu’à la remorque du véhicule de Suzette Hall. La sauveteuse a fait une découverte bouleversante : les 2 chiennes étaient enceintes. Le soulagement était immense de savoir que les chiennes allaient mettre bas dans de bonnes conditions.

La première Shantelli, a mis au monde 9 bébés. Son binôme, Cheyenne, a donné naissance à 5 bébés quelques jours plus tard. Pensant devoir sauver 2 vies, « j’en ai sauvé 16 », témoignait la directrice de Logan’s Legacy.