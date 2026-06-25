Pensant avoir adopté un chiot Labrador au refuge, ces maîtres découvrent une chienne croisée totalement différente à l'âge adulte (vidéo)

Ces propriétaires ont pensé avoir affaire à un Labrador, à leur grande surprise, Buffy a radicalement changé en grandissant. Leur amour pour leur chien est évidemment resté intact, mais ils ont partagé leur étonnement avec leur communauté sur Instagram, mettant en avant la difficulté d’identifier la race d’un animal au refuge dans de nombreux cas.

Les maîtres de Buffy ont choisi d’opter pour l’humour en partageant cette transformation inattendue. Lors de l’adoption au refuge, tout laissait croire que la chienne était une jeune Labrador. Au fil des mois, le chiot à la truffe rose a changé d’allure, devenant un élégant chien au pelage clair, ayant de moins en moins de points communs avec le Labrador. Les aventures du chien sont relayées sur le compte Instagram « @buffy.the.egg.slayer ».

Un signe parlant

Déjà au refuge, la jeune chienne présentait une truffe toute rose, ce qui n’est pas une caractéristique de la race Labrador. Le personnel du refuge comme les adoptants pensaient qu’ils pourraient avoir en face d’eux un Labrador, explique Newsweek. Au fil du temps, Buffy a beaucoup évolué, et il est devenu évident qu’elle n’était pas un Labrador. De nombreux chiens de refuge sont issus de croisements, et il est bien possible que ce soit le cas pour la chienne.

Comme le disent ses propriétaires avec humour, « cela prouve qu’elle n’est pas un animal de laboratoire ».

« Je ne changerai rien »

De cette vidéo teintée d’humour, ressort aussi l’envie de ces adoptants de déclarer toute leur tendresse vis-à-vis de leur chienne. Très à l’aise dans sa nouvelle maison, elle déborde d’énergie et profite d’un entourage qui l’aime énormément.

Il n’y a aucun regret du côté des propriétaires, mais que de l’amour et une envie de voir Buffy grandir et s’épanouir.

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Des informations souvent limitées

Venant d’horizons différents, les chiens de refuge sont souvent difficiles à identifier avec certitude. Les structures inscrivent souvent « chien de race croisée » sur les documents d’adoption, afin de garder une certaine neutralité.

Lorsqu’un chien est jeune, ces traits ne sont pas encore définis et certains traits physiques peuvent prêter à confusion, comme ce fut le cas pour Buffy avec son apparence de chiot Labrador.

Si l’apparence peut avoir une importance dans le choix d’un compagnon, y compris dans un refuge, il est important de ne pas avoir des attentes irréalistes. L’aspect relationnel et l’équilibre de l’animal restent les objectifs principaux d’une adoption.