Dépigmentation : pourquoi la truffe de votre chien perd-elle sa couleur noire en hiver ?

En hiver, la truffe de certains chiens passe du noir au rose ou au brun clair. Si ce changement peut sembler inquiétant, il est en réalité assez fréquent et souvent sans conséquence. Derrière ce phénomène, appelé « snow nose », se cachent en effet des mécanismes naturels liés aux saisons. On vous explique.

En plein hiver, vous avez peut-être déjà remarqué un changement surprenant chez votre chien : sa truffe, habituellement bien noire, s’éclaircit peu à peu, laissant apparaître des teintes rosées ou brun clair. De quoi s’inquiéter au premier abord : s’agit-il d’une maladie ? D’une carence ? D’un effet du vieillissement ? Appelé « snow nose » ou « truffe des neiges », ce phénomène est en réalité assez courant et généralement sans gravité. Il touche de nombreuses races comme les Labradors, les Golden Retrievers, les Huskys ou encore les Bergers et apparaît surtout en automne et en hiver. Mais alors, d’où vient cette hypopigmentation nasale saisonnière ? La réponse réside dans une réaction biochimique fascinante liée à la température et à la lumière.

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Une baisse temporaire de la pigmentation

La couleur noire de la truffe d’un chien est due à la mélanine, un pigment produit grâce à une enzyme appelée tyrosinase. Or, en hiver, cette enzyme fonctionne moins bien : elle est sensible au froid et au manque de lumière, 2 facteurs caractéristiques de la saison. Résultat, la production de mélanine ralentit, ce qui entraîne une dépigmentation temporaire de la truffe, qui devient plus claire, rosée ou brunâtre. Le phénomène de « snow nose » est donc tout à fait naturel et bénin, et la couleur revient généralement avec le retour des beaux jours, lorsque la production de mélanine reprend son rythme normal.

Il est toutefois important de faire la différence avec d’autres causes. Avec l’âge, par exemple, la truffe de votre toutou peut rester plus claire de façon permanente, sans que cela soit inquiétant. De même, si sa truffe change d’aspect en plus de changer de couleur, cela peut aussi être le signe d’un problème de santé qui nécessite une consultation vétérinaire. Si dans la grande majorité des cas, il n’y a aucune raison de s’alarmer d’une dépigmentation de la truffe, n’hésitez pas à demander l’avis de votre vétérinaire au moindre doute. Mieux vaut vérifier que s’inquiéter inutilement.

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L’info Woopets - Quand s’inquiéter de la dépigmentation de la truffe de son chien ?

Une truffe qui s’éclaircit en hiver, mais qui reste lisse, humide et souple, est généralement le signe d’un phénomène naturel sans gravité. En revanche, certains signes doivent vous alerter et justifier une consultation vétérinaire :