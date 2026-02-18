Pensant agir en toute impunité, il donne un coup de pied à son chien sous les yeux d'un témoin qui filme la scène et déclenche une enquête (vidéo)

Au Canada, un homme a été filmé pendant qu'il donnait un coup de pied à son chien, « coupable » à ses yeux d'avoir mis trop de temps à rentrer à la maison. Alertée, la police a ouvert une enquête. L'animal, quant à lui, est désormais en sécurité.

Une vidéo choquante partagée sur les réseaux sociaux en début de semaine et montrant un chien brutalisé par son propriétaire a fait réagir massivement les internautes et amené les autorités à intervenir pour secourir l'animal, rapportait CTV News le mardi 17 février.

La vidéo en question a été mise en ligne le lundi 16 février sur la page Facebook de l'association de protection animale canadienne Fur Warriors. On y voit un homme se tenant devant la porte de sa maison et appelant son chien à rentrer, alors que celui-ci marchait dehors sur le trottoir enneigé. Le petit canidé au pelage noir s'exécute, mais alors qu'il est en train de franchir le seuil, son maître lui assène un violent coup de pied.

L'individu pensait sans doute agir en toute impunité, sans témoin, mais ce n'était pas le cas. Quelqu'un qui se trouvait juste en face a tout vu et filmé.

Les forces de l'ordre ont été informées des faits. L'association Fur Warriors a même fourni l'adresse exacte du propriétaire canin, domicilié à Sudbury en Ontario, ainsi que son identité.

La police locale (Greater Sudbury Police Service) est passée à l'action et a annoncé, le mardi 17 février, que le chien venait d'être retiré à son détenteur. Le quadrupède a été pris en charge par les services de protection des animaux de la ville.

« Nous enquêtons activement sur cet incident »

La police a également précisé que l'agression avait eu lieu le samedi 14 février et qu'elle avait reçu un signalement le jour même.

« Nous comprenons à quel point cette vidéo a été troublante et bouleversante pour beaucoup dans notre communauté et au-delà, et nous voulons assurer le public que nous enquêtons activement sur cet incident », peut-on lire dans un post Facebook de la police de Sudbury.

Fur Warriors / Facebook

Par ailleurs, celle-ci rappelle « aux membres de la communauté de s'abstenir d'appeler la police à moins qu'ils n'aient des informations de première main concernant cet incident ».